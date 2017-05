Kaks poissi peksid tondilossis kolmandat (10)

Viimastel nädalatel on politseil teada kaks juhtumit, kus alla 14-aastased poisid on kasutanud endast nooremate vastu vägivalda.



Viimane vägivallajuhtum leidis aset eelmisel neljapäeval, kui kaks poissi vägivallatsesid kolmanda kallal. Kannatanul tuli abi otsida ümberkaudsetest majadest ning head inimesed toimetasid majade vahel ihualasti liikunud kannatanu lõpuks ka haiglasse.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar kinnitas, et selline juhtum tõepoolest oli: “Eelmisel nädalal teatati politseile juhtumist, kus kaks alla 14-aastast poissi kutsusid samuti alla 14-aastase poisi ühte tühjana seisvasse majja ja kasutasid seal tema suhtes vägivalda.” Vägivallatsemine toimus Arhiivi tänaval asuvas tühjas majas.

Kolme nädala jooksul on see juba teine juhtum, millega on seotud samas vanuses poisid. 27. aprillil postitati Facebooki gruppi Märgatud: Saaremaal hoiatus, et Kuressaare kesklinnas oli vägivallatsetud ühe 9-aastase poisi kallal. “Jälitasid teda (nooremat – toim) teel poodi ja kui laps seda märkas ning poe asemel kodu poole hakkas minema, siis tõmbasid jõhkardid ta hoovi ja pommisid raha, tõmmates lapsel mütsi silmadele. Lõid huule ning nina veriseks,” kirjutati postituses.

Antsaar kinnitas Saarte Häälele, et politseile teadaolevalt on mõlemad eelmisel nädalal vägivallatsenud poisid seotud ka varasema juhtumiga.

Antsaare sõnul uurib politsei mõlema juhtumi asjaolusid ja põhjusi. “Juhtumite uurimiseks kriminaalmenetlust küll ei alustata, kuna mõlemad poisid on oma ea tõttu süüvõimetud,” märkis ta. Nende laste ja peredega tegelevad edasi noorsoopolitseinik ja lastekaitsetöötaja.