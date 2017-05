Karl Patrick Lauk võitis 10. Audi GP

Sõrve teedel sõidetud maanteeratturite 10. Audi GP Ülo Arge karikale võitis Karl Patrick Lauk, kes edestas finišis Martin Laasi ja Kristjan Oolot.

“Lõpuks oli hea ka see võidusõit võita, sest kui aus olla, siis tahtsin seda kindlalt võtta,” rääkis kaks aastat tagasi kolmanda koha saanud Karl Patrick Lauk. “Konkurents oli päris hea, Laas ja Miku olid joonel ja minu vanuseklassist mõned mehed veel. 90 inimest sõitmas oli päris hea. Samas on see selline võidusõit, mis maailmakaardil edasi ei aita.”

85 kilomeetri pikkuse võidusõidu algul eraldus peagrupist viis ratturit: Kert Martma, Kristjan Oolo, Mihkel Kalja, Karl Patrick Lauk ja Martin Laas. Jooksikud kasvatasid oma edu jälitajate ees enamaks kui kaks minutit.

“Martin Laasiga läksime jõuga teistel eest ära,” rääkis Karl Patrick Lauk. “Kolm kutti said kaasa, kuid esimesed 20–25 sekundit tegime Laasiga kahekesi sisse, teised aitasid pärast ka, aga põhimõtteliselt tassisime kahekesi eest ära.”

Võit tuli lõpuspurdiga



Lauk läbis võistlusmaa 1.49.29-ga, lähimad konkurendid kaotasid talle sekundiga. “Laasi ees müts maha, tegime asja põnevamaks ja mõlemad proovisime mitte jätta lõpu peale, kuid see ei õnnestunud. Lõpus oli passimine ja sprindis olin veidi teravam. Väike revanš kriteeriumi eest, aga oleme head sõbrad ja tegime koos ägeda võidusõidu,” rääkis noor võidumees.

Pikema distantsi starti asus 84 ratturit, nende hulgas ka selle võidusõidu kahekordne võitja Mihkel Räim, kes lõpetas seekord teises grupis. “Võtsin rahulikult ja keskendun järgmisel nädalavahetusel Hispaanias toimuvale kolmeetapilisele velotuurile,” ütles maakonna 2016. aasta parim sportlane, lisades, et kodus on tore olla ja sellepärast ta tuligi.

“Pärast Aserbaidžaani tuuri pole end kiirelt liigutanud ja veremaitse oli päris kiirelt suus,” nentis Räim. “Võita tahaks ikka, aga karikaid on kodus nii palju ja ei tea, kuhu ma selle ära mahutaks.

Aga arvan, et oli aeg, et Patu võidaks.”

Meesseenioride arvestuses sai Reimo Nook teise koha. Lühemal võistlusmaal oli Ainar Ivanov kolmas.

Kuressaare linnatänavatel 1,7 km pikkusel ringil peetud võistlustel tuli Eesti kriteeriumisõidu meistriks meeste eliitklassis Martin Laas (Delko Marseille Provence KTM), kes edestas Karl Patrick Lauku (Pro Immo) ja Mihkel Räime (Cycling Academy).

Kriteeriumis hõbe ja pronks



Meeste eliitklassis kogus Martin Laas 63, Karl Patrick Lauk 33 ja Mihkel Räim 17 punkti. “Ega hullu ei ole, pettunud ka ei ole,” tunnistas Karl Patrick Lauk. “See ei olnud klassikaline kriteeriumirada ja polnud kohta, kus vahe kinni sõita, sest sõitsime võrdselt.”

Karl Patrick Lauk ründas kohe sõidu alguses ja sai üksinda eest ära. Paraku viskas tema rattal munakivilõigul keti maha ja nii jäi Lauk konkurentidest maha. Kui ta hakkas teisi mehi püüdma, oli Laas juba minema saanud. Noor saarlane ründas ja üritas, kuid vahe jäi liidriga lõpuni samaks.

Mihkel Räim ütles, et on praeguse enesetunde pealt pronksmedaliga väga rahul ja eespool olid need, kes seda väärisid. “Mingit taktikat polnud, kulges, nagu kulges,” lausus ta. “Laas ja Patu olid nii tehniliselt kui ka jõu poolest paremad ja mul ei ole midagi enese kaitseks öelda.”

Igapäevaselt Prantsusmaa klubis Pro Immo sõitev Karl Patrick Lauk ütles, et kokkuvõttes oli hea nädalavahetus, sest sai koju sõitma tulla. “Rihole (Räim – toim) oli see ka hea, et oma kutid on ikkagi joonel ja ega kerget midagi olnud, päris raske oli,” tõdes ta.

“Oli hea tunne klubile Viikingi vormis veel medaleid tuua ja see on oluline. Loodan, et ka üldpildis lõi nüüd pudelil selle punni maha ja äkki hakkab ka suuremal areenil võite tulema. Pro Immoga tahtsin hooaja algul paremini, aga oli palju ebaõnne ja nüüd loodan, et kukkumised ja muud hädad on seljatatud ning saab korralikult liikuma. Tavaliselt olen hooaja teises pooles rohkem võite noppinud.”