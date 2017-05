Kunagise tipptantsija loomeõhtu lükkub teatri remondi tõttu edasi

Kuressaare on linnateatri remondi tõttu sunnitud kunagise tipptantsija ja Moskva Suure Teatri juhi Vladimir Vassiljevi loomingulise õhtu tulevasse aastasse lükkama.



Abilinnapea Tiia Leppik teatab Karl Bulla fondi juhile Valentin Elbekile kahetsusega, et remondi tõttu Kuressaare linnateatris ei ole võimalik korraldada seal tuntud balletiartisti Vladimir Vassiljevi loomingulist õhtut ja kunstinäitust eelnevalt pakutud ajal, tänavu 16. juulil. Teater on aga ainus koht, kus nii väärika artisti loomingut sobib tutvustada.

Linnavalitsus pakub ürituse uueks ajaks välja tuleva aasta juulikuu, mis võimaldab teha kõik vajalikud ettevalmistused, sealhulgas ka koostööd Saaremaa ooperipäevade korraldajaga.

Tantsujumalaks kutsutud Vassiljevit (sünd 1940) seatakse ühte ritta omaaegsete balletistaaride Rudolf Nurejevi ja Mihhail Barõšnikoviga.