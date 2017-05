Lapsed tegid kolemajas filmi

Reedel sai politsei väljakutse Kuressaares Kaare tänaval asuvasse nn tondilossi. Selgus, et Kuressaare gümnaasiumi õpilased filmisid seal kooli tarbeks.



“Tahan rõhutada, et mahajäetud hoonetes viibimine on äärmiselt ohtlik, kuna hoonete konstruktsioonid on ettearvamatud,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk. Ta lisas, et kui hoonele on paigaldatud piirded või märgistus, mis keelab sinna minna, siis on see põhjusega.

Õnnetuste ärahoidmiseks soovitas Sikk kodus lapsevanematel ja koolis õpetajatel see teema lastele üle rääkida.