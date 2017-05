Maanteeamet muudab liiklusohtlikud paigad ohutumaks (1)

Maanteeamet plaanib järgmisel aastal muuta Saare maakonnas turvalisemaks neli liiklusohtlikku paika.



Kui sel aastal parandab maanteeamet Marientali ristmiku ja Mustjala vallas asuva Silla ristmiku liiklusohutust, siis järgmise aasta plaanides on nelja liiklusobjekti turvalisuse parandamine.

Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja Aivo Tasane ütles, et Muhus Viira külas tehakse Kuivastu maanteele teeületuskoht, et Nõmmküla poolt tulevad ratturid ja jalakäijad saaksid olemasolevat kergliiklusteed kasutades ohutult Piirile ja Liivale.

Plaanis on rajada ka Valjala aleviku vasakpöörde aeglustusrada, et Kuivastu poolt tulevast autodevoost Valjala aleviku peale keerajad ei sunniks otsesõitjaid pidurdama.

Kuivastu maantee äärde Ratla bussipeatuse juurde on aga plaanis ehitada mõned parkimiskohad ja bussipeatuse valgustus. Tuttavaid ja omakseid kaugliinibussidele toonud või neile bussi vastu tulnud inimesed pargivad oma sõiduki sageli tee äärde bussipeatuse taskusse, mis ei ole ka parkimiskoht. Et sedalaadi parkimine toimub sageli ka veel pimedal ajal, loob see liiklusohtliku olukorra.

Vaiverest Vätta peale keerava tee ristmik on kavas ehitada T-kujuliseks, et vähendada pööret tegevate autode kiirust ja muuta ristmik ohutumaks.