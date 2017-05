Merepäev toob Kuressaarde merepäästenäituse

Merepäeva tähistamiseks avab Kuressaare politseijaoskond homme oma majas merepäästenäituse, kus on võimalik tutvuta päästevarustuse, merepäästjate töövahendite ja ka merenduses kasutatavate signaliseerimisvahenditega.



20. mail tähistatakse Euroopa merepäeva, millega juhitakse tähelepanu merede ja ookeanide olulisusele meie igapäevaelus. Näitus on mõeldud erinevas vanuses gruppidele ja seda on võimalik külastada eelnevalt registreerides end telefonil 52 42 496 või e-meili teel aadressil zanna.krestsenko@politsei.ee.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko selgitas, et näitus merepäästest võimaldab paremini mõista, milliste vahenditega merel hädas olijatele appi minnakse, aga ka seda, kuidas on võimalik veeõnnetusi ära hoida. “Veekogudel juhtunud õnnetuste peamised põhjused on vähesed teadmised ja oskused, aga ka päästevarustuse vale kasutamine või hoopis selle puudumine,” rääkis ta. Eestis reageeritakse aastas keskmiselt 250 merepäästejuhtumile ja hätta satub ligi 500 inimest.

Lisaks avatavale näitusele on Kuressaare politseijaoskonna ametnikud sel aastal juba läbi viinud interaktiivsed tunnid mereohutusest “Mina ja meri ka!” Saare maakonna 8. klasside õpilastele.

Mereohutustundidest sai osa pea 300 õpilast.