Politsei nädalat ilmestasid klaasilõhkujad

Kuressaare politseijaoskond sai eelmisel nädalal 33 väljakutset. Arestikambrisse toimetati kainenema viis meest.



Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juhi Matis Siku sõnul möödus nädal selles osas, mis puudutab liiklust, positiivses võtmes. “Politseil ei tulnud alustada ühtegi süüteomenetlust joobes sõidukijuhtide suhtes,” märkis Sikk.

Mees lõhkus autoklaasi



Kolmapäeva õhtul sai politsei väljakutse Mustjala valda, kus oli lõhutud sõiduauto esiklaas. “Lõhkuja oli 30-aastane mees, kes ägestus omavaheliste suhete klaarimise pinnalt,” ütles Sikk. Juhtumi osas on alustatud väärteomenetlust.

Naine purustas ukseklaasi



Neljapäeva öösel vastu reedet vajati politsei abi Orissaare vallas. Politsei kutsunud mees teatas, et naine on agressiivne ja lõhkus kodus ukseklaasi. Et olukord rahuneks, toimetas politsei mehe tema sõbra juurde.

Eksmees kimbutas naist



Laupäeva õhtul kutsuti politseipatrull Kuressaare linnas asuva eramu juurde, kus endine elukaaslane, 58-aastane mees tülitas naist. Selleks ajaks, kui patrull kohale saabus, oli mees jõudnud lahkuda.

Autot loobiti munadega



Pühapäeva hommikul kell 7.32 sai politsei väljakutse Lääne-Saare valla asulasse, kus kannatanu sõidukit oli loobitud tooreste kanamunadega. Varalist kahju küll ei tekitatud, kuid selline tegu on siiski karistatav kui avaliku korra rikkumine.

Paadis polnud piisavalt veste



Leisis alustati väärteomenetlust kaluri suhtes, kellel ei olnud paadis kõigi selles viibivate inimeste jaoks päästeveste. “Tasub üle korrata, et nii nagu jalakäija jaoks on helkur kõige odavam elukindlustus, nii on kaluri jaoks päästevest, mis on seljas,” toonitas patrulltalituse juht Sikk.