Reisijad kurdavad: praamil ei pääse autost välja (23)

Nädalavahetusel jõudis Saarte Hääleni mitu nurinat, et parvlaevadele väga tihedalt pakitud autod ei võimalda reisijatel ülesõidu ajal salongi minna. Üks reisija märkis irooniliselt, et WC-sse minekuks tuleb ennast lestakalaks moondada ja autoukse vahelt välja pressida.

Suuremate rekade juhtidel tuleks aga autost väljapääsemiseks lihtsalt kõrvaloleva madalama auto katusele astuda.

TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro sõnul võib tipptundidel tõesti juhtuda, et laev on tihedamalt täis pandud. “Soov on võimalikult palju sõidukeid laevale paigutada ja nii vähendada ooteaega sadamates,” ütles ta. Arro kinnitusel käis TS Laevade juht Kaido Padar nädalavahetusel isiklikult jälgimas sõidukite laevale paigutamist ja julgeb Arro sõnutsi öelda, et suures pildis probleemi pole.

Ta tunnistas, et mõnel juhul võib olla probleem, et päris igast autouksest lihtsalt välja ei saa. “Aga julgeme isiklike kogemuste põhjal öelda, et seda on ette tulnud ka varasema operaatori ajal,” ütles Arro, viidates, et nende arvates pole see mingi uus probleem.

Sirle Arro lisas, et väga palju oleneb ka konkreetsest autojuhist ja sellest, kuidas too oma auto kõrvaloleva sõiduki suhtes pargib. Arro sõnul autodest mitte välja pääsemine tuleohutusnõuetega vastuolus ei ole. Vastasel juhul laev ei sõidaks.