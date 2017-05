Saare Keski juhatus peatas oma tegevuse (4)

Usalduskriis Keskerakonna peakontori ja Saaremaa piirkonna juhtide vahel viis viimased otsuseni peatada oma tegevus kuni piirkonna erakorralise koosoleku kokkukutsumise ja uue juhtkonna valimisteni.

Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees Janne Nurmik ei soovinud vastuseisu üksikasjalikult kirjeldada. Ta märkis vaid, et kandideeris tänavusel aastakonverentsil Saaremaa piirkonna esimehe kohale teadmises ja parimas lootuses, et erakonna peasekretär Jaak Aab täidab nii talle, piirkonna juhatusele kui ka erakonna esimehele antud lubadust. Lubaduse sisu ei soovinud ta täpsustada.

“Kahjuks ei ole seda tänaseks juhtunud,” tõdes ta ja lisas, et 5. mail toimunud kohtumisel peasekretäriga sai selgeks, et lubadust algsel kujul ei olegi plaanis täita. Sellest tulenevalt kogunes Saaremaa piirkonna juhatus 7. mail erakorralisele koosolekule.

“Kujunenud olukorda igakülgselt arutanud, leidsime, et tegemist on usaldamatusega Saaremaa piirkonna juhatuse vastu ning sellest lähtuvalt ei leia me tulemuslikku viisi valmistuda kohaliku omavalitsuse valimisteks,” sõnas Nurmik.

Juhatus ei tegutse



Piirkonna juhatus otsustas, et erakonna juhatus võib esimesel võimalusel kutsuda kokku Saaremaa piirkonna erakorralise koosoleku, kus oleks päevakorras praeguse esimehe ja juhatuse tagasiastumine ning uue esimehe ja juhatuse valimine. Praegune juhatus ja esimees on kuni erakorralise koosoleku tulemuseni oma volitused peatanud.

Keskerakonna peasekretärilt Jaak Aabilt lehe trükki mineku ajaks kommentaari saada ei õnnestunud.

Käärimine pealinna ja Saaremaa vahel on käinud juba pikemat aega. Eelmine suurem konflikt lahvatas märtsis 2012, kui partei juhatus heitis erakonnast välja toonase piirkonna juhi Kalle Laaneti, kellele pandi süüks tema sõnavõtte partei juhi Edgar Savisaare vastu.

Laaneti lahkumine tekitas Saaremaa piirkonnas palju segadust ja pahameelt, mis päädis 29 Saaremaa keskerakondlase lahkumisega parteist. Nende hulgas oli pea täies koosseisus piirkonna juhatus, mille üheteistkümnest liikmest jäi erakonda vaid üks.

Piirkonna toonase juhatuse aseesimehe Aivar Aru sõnul polnud 29 inimese parteist lahkumine pelgalt Laaneti väljaheitmise tagajärg. Keskerakonna suurimate puudustena tõi ta Postimehele välja juhtimisstiili ja partei liigse Tallinna-kesksuse, millega kaasneb teiste piirkondade äraunustamine.

Pereheitmise järel Jaanus Karilaidi kureerimisel mitu aastat vindunud piirkond sai uue hingamise 2015. aastal, kui selle juhiks valiti erakonnaga vastselt liitunud Janne Nurmik. Paraku ei jätkunud kodurahu kauaks, kuna erakonna ladvikus ägenenud võimuvõitluses asusid Nurmik ja Saaremaa piirkond toetama Kadri Simsoni pürgimist parteijuhi kohale.

Saarlane lõi kiilu



Parteileht Kesknädal lajatas detsembris Nurmikule kellegi Tõnis Karja lugejakirjaga, kus tema väljaütlemised Edgar Savisaare kohta tembeldati pühaduseteotuseks ja nõuti nurjatu piirkonnajuhi tagasiastumist. 2016. aasta kevadel toimunud valimistel jäi Nurmik siiski ametisse edasi.

Jüri Ratase tõusuga Keskerakonna juhiks mullu novembris ja sellele järgnenud pääsemisega valitsusse oleks nagu viimasedki piirkonna ja peakorteri vaheliste tülide pilved minema pühitud, kuid võta näpust. Juba mõned kuud hiljem selgus, et Saaremaa keskerakondlased, kes olid juba varem erakonna juhtidele, sealhulgas Jüri Ratasele viidanud raskustele partei nimekirja koostamisel, sooviksid tänavustel kohalikel valimistel liituda Saarlase valimisliiduga.

Erakonna juhatus soovitud nõusolekut ei andnud ja tegi korralduse ikkagi Keskerakonna oma nimekiri kokku panna. Piirkonna juhatus aktsepteeris otsust, kuid nagu näha, pole tuli tuha all kaugeltki veel kustunud.