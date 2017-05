Saaremaa IRL ehib end võõraste sulgedega (2)

Isamaa ja Res Publica Liidu veebilehekülg annab Saaremaa kohta eksitavat infot, jättes mulje, et erakonda kuuluvad inimesed, kes tegelikult on parteitud või sootuks teise erakonna liikmed.



Lingilt http://www.irl.ee/saaremaa saab lugeda: “Saaremaal on kokku 16 omavalitsust, sh üks linn, Kuressaare. Meie erakond on peale 2013 KOV valimisi esindatud 7 omavalitsuses. Piirkonnas on 3 vallavanemat (Muhus Raido Liitmäe, Orissaares Vello Runthal, Salmel Kalmer Poopuu), 2 volikogu esimeest (Muhus Ain Saaremäel, Kuressaares Toomas Takkis), 1 volikogu aseesimees (Valjalas Alur Õunpuu), 1 abilinnapea (Kuressaares Mart Mäeker) ja 23 volikogu liiget. Hetkel on Saaremaal, Muhus ja Ruhnus kokku ligi 200 Isamaa ja Res Publica Liidu liiget. 2014. aasta alguses otsustas juhatus osakondade ühendamise: meil on 3 tegutsevat osakonda (Saaremaa, Kuressaare, Muhu).”

Äriregistri teabesüsteem näitab paraku, et Vello Runthal ja Tiia Leppik on tegelikult parteitud, Mart Mäeker jätkuvalt keskerakondlane ja Alur Õunpuu oli hoopiski Eesti Kristlik-Demokraatliku Erakonna liige, mis aastate eest pankrotti läks ja kuu aega tagasi lõpuks ametlikult registrist kustutati.

Saarte Hääl juhtis eksitavale infole tähelepanu juba jaanuaris, mille peale IRL-i Saaremaa arendusjuht Merle Rekaya lubas asjaga tegeleda. Neli kuud hiljem pole aga midagi muutunud ja Rekaya eilse selgituse järgi ei muutugi. „Kuressaare ja Saaremaa juhatusega läbiräägitult jääb nii, sest need on erakonnale eraldatud ametikohad, mida nad täidavad. Erakonna nimekirjas kandideerimise puhul ei pea ka ju erakonda kuuluma,“ märkis ta.