Tuliuus paakauto saabus pritsimeestele üllatusena

Kihelkonna ja Orissaare päästekomando uued, otse tehasest tulnud paakautod jõudsid reedel kohale.

“Uus auto on ikka uus auto,” kiitis Kihelkonna päästekomando pealik Tõnis Tasane reede õhtul saabunud masinat. Päevakangelane on Poola ettevõttes tuletõrjeautoks ümber ehitatud Scania. Selle paak mahutab 9000 liitrit vett ja pumba jõudlus on 60 l/s. Tänu kiirtühjendusklappidele on paagi tühjendusaeg üks minut ja masin on varustatud ka portatiivse basseiniga. Kui teeolud lubavad ja häda käes, suudab see tulekahju poole põrutada kiirusega kuni 120 km/h.

Tasase sõnul mahutas nende eelmine auto vett küll mõnevõrra rohkemgi, kuid see ei ole sugugi kõige olulisem näitaja. Tegemist oli Kuressaare komando endise autoga, mis on läbinud umbes 300 000 km. “Kuressaare mehed ise tegid selle sisuliselt,” viitas ta, lisades, et vana masin kohandati tuletõrjeautoks kohapeal, kuid uus on ikkagi tehasest tulnud.

Kuigi uute autode tulekust ja jaotusest andis päästeamet teada juba mullu suvel, tuli see Kihelkonna komandopealikule siiski väikese üllatusena. “Räägiti küll, et tuleb, aga me ei uskunud,” nentis Tasane, lisades, et pigem usuti Kihelkonnal seda, et saadakse taas kellegi vana masin. “Aga näe, ikka saime,” viitas ta hoovil seisvale autole. Umbusklikuks tegi Kihelkonna mehed osaliselt päästeameti eelarve küsimus. Nimelt teatati mullu sügisel üle-eestilistes väljaannetes ja teles, et uuringu kohaselt on päästeameti järgneva kümne aasta puudujääk 148 miljonit eurot.

Uue paakautoga proovisõitu teinud Kihelkonna komando päästja Elvo Humal ütles, et automaatkäigukast on esialgu mõnevõrra võõras, kuid lõppkokkuvõttes kindlasti lihtsam ja mugavam. Kihelkonna komandos on 11 meest, kes võivad paakauto rooli istuda, kuid osa neist on meeskonnavanemad, kellel on muud ülesanded. Üldse kokku on komandos mehi 16 pluss pealik.

Uued masinad said või saavad paljud päästekomandod üle Eesti, sealhulgas ka Kuressaare komando. Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel hangiti 27,8 miljoni euro eest 46 põhiautot, 26 paakautot, kaheksa konteinerautot ehk niinimetatud multilift-autot ning 14 neile sobivat paakkonteinerit, lisaks kolm ATV-d.

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles, et Saaremaa kolm väljavahetatud paakautot jäävad riigi teenistusse edasi ja lähevad mandrile. “Kõigile päästekomandodele uusi ei ostetud,” selgitas ta, vihjates, et Saaremaal vedas selles osas. Aasta teises pooles on Kuressaarde oodata ka uut põhiautot, praegune läheb Orissaare komandole. Kihelkonna põhiauto jääb samaks.