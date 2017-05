1. klassi nimekirjad tekitavad küsimusi

Lapsevanem, kelle tütar sügisel kooliteed alustab, leiab, et paljud küsimused on jäänud vastuseta ja olukorra selgitamisel on suhtlemine olnud puudulik.



Lapsevanem Helen rääkis, et esitas oma tütre kooliavalduse Kuressaare gümnaasiumisse ning luges alles ajalehes avaldatud nimekirjadest, et laps läheb hoopis Saaremaa ühisgümnaasiumisse. “Helistasin, et uurida, mille järgi see otsus tehti, ja mulle vastati, et piirkonnapõhiselt,” lausus Helen. “Meie kodust on KG-sse 1400 meetrit ja SÜG-i 1900 meetrit. Seega ei saa see väide paika pidada.”

Heleni sõnul ei ole tekkinud olukord, kus osa lapsi on “üle”, küll kerge, kuid lapsevanematega tuleks siiski suhelda ja rääkida. “Praegu olen ma kurb ja solvunud ning julgen väita, et ma pole ainuke. Mul on küsimus, miks ma üldse pidin kirjutama avalduse lapse kooli minekuks, kui ma loen linnavalitsuse lehest, kuhu mu laps on pandud,” märkis ta.

Helen lisas, et kooli ei jää lapsel sügisel muidugi minemata, kuid puudu on jäänud suhtlemisest, mis annaks olukorrast ülevaate.

“Haridusnõunik Õilme Salumäe ei ole seletanud ega andnud selgeid vastuseid ning pole isegi viisakas olnud. Ma väga loodan, et leitakse vajalik aeg vigade parandamiseks ning eelkõige inimestega rääkimiseks ja neile teema selgitamiseks,” lausus Helen.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul on Heleniga sel teemal suhelnud nii haridusnõunik Õilme Salumäe kui ka linnapea Madis Kallas ning eelmisel nädalal kohtus linnavalitsuses abilinnapea Tiia Leppiku ja Õilme Salumäega lapse isa.

“Perel paluti oma soov kirjalikult vormistada, et seda saaks arvesse võtta, kui pärast koolikohtade kinnitamist mõni Kuressaare gümnaasiumi õpilaskoht vabaks jääb,” ütles Maripuu.

Nimelt peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest 15. maiks teada andma ja kui õppekoha vastuvõtmist ei kinnitata, loetakse õpilaskoht vabaks.

Abilinnapea Tiia Leppiku ja haridusnõunik Õilme Salumäe sõnul on koolitaotlused ükshaaval läbi vaadatud ja kõikide soovidega on püütud maksimaalselt arvestada.

Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse nende sõnul mitme asjaolu koosmõjust, arvestades õpilase elukoha lähedust koolile, pere teiste laste õppimist ja/või lapsevanema töötamist samas koolis ning võimalusel lapsevanema soove.

“Koolikohtade planeerimisel on palju nüansse ja see ei ole vaid rahvastikuregistrist numbrite võtmine, sest üldpilti muudavad ka eriõppele suunamine, koolipikendused ja rahvastiku muutused. Selline liikuvus teebki koolikohtade planeerimise ajamahukaks,” selgitas Leppik.

“Kui pere on tundnud, et nendega on kuidagi ebaviisakalt käitutud, palume vabandust,” lisas ta.