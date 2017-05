Eesti armastatuim pitsa nüüd Aurigas

Idamaist toitu pakkuvas Monki restoranis saab eilsest alates tellida ka Peetri Pizza toodangut.

Restorani omanik Balli Chauhan ütles, et idee pitsat pakkuma hakata sai alguse lastega peredest, kes Monkis tihti einestamas käivad. “Lastele enamasti ei meeldi Aasia toit, kuigi meilt on võimalik valida ka magusamaid ja mittevürtsikaid roogasid,” tõdes Chauhan. Ta lisas, et vaatamata suurtele remonttöödele, mis Aurigas praegu teoksil, on pitsahuvilisi juba esimeste tundidega käinud küllalt palju.

“Väga kiire on! Monki restorani avasime pärast remonti alles eelmisel neljapäeval ja täna avame juba pitsaleti,” rääkis Chauhan. Omanik lisas, et uuenenud Monk on saanud palju positiivset tagasisidet ja uus kujundus meeldib klientidele väga. “Kui enne olime pigem söökla moodi, siis nüüd on meil restoran,” rõõmustas Chauhan.

Balli Chauhanil on käsil teinegi projekt. Nimelt on ta avamas uut kohvikut Auriga teisel korrusel, kus varem tegutses Koidutäht. Kohviku nimeks saab Kapella Cafe ning oma olemuselt tuleb see üsna Koidutähe sarnane. “Hakkame pakkuma head kohvi, lisaks maitsvaid pagari- ja kondiitritooteid ning samuti päevapraade,” lausus ettevõtja.

Teele Tilts