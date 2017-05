Et tuled ei kustuks

“Kvaliteetne tervishoiuteenus ei saa eksisteerida ilma piisava arvu teenust vajavate inimesteta,” kirjutab SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli.



Mind ajendas kirjutama Kuressaare linna äsja avaldatud rahuloluküsitlus, kus eriarstiabiga rahulolu käsitlevad punktid väljendasid regressiivset tendentsi.

Saame arrogantselt osundada küsitluse vigadele – küll oli valim vale ja küll olid küsimused ebaadekvaatsed. Paraku viitaks see jaanalinnu-efektile. Meil ei ole ju silmaarsti, reumatoloogide vastuvõtte ongi maakonnas harva, meil ei saa olema kardioloogi (välja arvatud pärast elanikkonna tuntavat kasvu) ja me ei hakka kunagi tegema neurokirurgilisi operatsioone, kui mainida vaid mõnd eriala. Kindlasti on meil probleeme teenuse osutamise vormiga, inimlikkusega, suhtumisega. Võtame kriitika omaks, aga mõni positsioon vajaks siiski lahtirääkimist.

Selge sõnum võimuritele



Kuressaare haigla ei saa eksisteerida lahendusteta riiklike regulatsioonide ülesena. Eriarstid on vähemalt 15 aastat edastanud meie võimuritele selget sõnumit: töö tasustamine Eesti Vabariigis ei ole kooskõlas tänapäeva eriarsti kvalifikatsiooniga (arvestades ka eriala omandamise aega). Arstide sõnum väljendus selgelt nende tööle asumisega laias maailmas. Nagu turumajanduses ikka – kõlagu see kui õõnsalt tahes – tekib defitsiidiga hinnatõus või peab viimast kompenseerima enama pakkumisega (spetsialistide koolituse mahtude kasv) või alternatiivse toote turule lubamisega (spetsialistid riikidest, kus tööjõu hinnastamine on madalam kui meil).

Paraku ei ole riiklikud meetmed olnud sellised, mis lubaks meil, inimestel, olla teenusepakkumise võimalustega riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis rahul. Ka tänapäevane tervishoiuteenus on pea 100% seotud spetsialisti, inimesega. Tehnoloogia on vaid abivahend. Retooriliselt võiks küsida: kas 60 miljonit eurot militaartehnikasse või tervisesse? Vähemalt teoreetiliselt saaksime siinkohal kõik kaasa rääkida.

Lähen konkreetsemaks. Esimene teema, silmaarst. Lahendaksime selle defitsiidi, kahekordistades tasu töö eest. Kuidas aga vaatame me seejärel otsa meie 45 suurepärasele eriarstile, kui selliseid voluntaristlikke otsuseid teeme? Ütlen ausalt – ei julgeks otsa vaadata.

Läheme veelgi konkreetsemaks. Eesti haigekassa hinnakiri arvestab eriarsti kuu brutopalgaks normtundide korral 1800 eurot. Tallinna juuratudeng kirtsutaks ilmselt nina.

Siinkohal on ehk paslik osundada meie väidetavale uuele identiteedile – oleme Põhjamaa. Traditsiooniline põhjamaa Soome rakendab kaugemates piirkondades teenuste ja elu tagamiseks regionaalseid töötasu koefitsiente…

Teine teema on vähesed vastuvõtupäevad. Reumatoloog, kardioloog, hematoloog saavad Saaremaal töötada ainult sel juhul, kui on garanteeritud piisav patsientide hulk, et töötada täiskoormusega. Ehk siit avaneb meie jaoks globaalne probleem – meid on liiga vähe, et osutada kogukonna vajadustele vastavat teenust. Paraku peab siinkohal välja ütlema karmi tõe: mida vähem meid on, seda vähemate erialade osas saame kohapeal tervishoiuteenust osutada. Et eriarst end professionaalina teostada saaks, on vajalik piisav patsientuur.

Nagu igas maailma sadamas kohtame eestlast, nii kohtame igas Eesti haiglas vähemalt ühte saarlasest arsti. Miks saarlastest oftalmoloogid, psühhiaatrid, kirurgid, günekoloogid ei ela Saaremaal? See küsimus vajaks tõsiselt vastuste otsimist ja takistuseks ei ole tänase Kuressaare haigla väärtuspaketid.

Natuke enam puudutas mind küsitluse järelm, et kaheldakse kompetentsides!

Hakatuseks toonitan isiklikust emotsioonist lähtuvalt: usaldaksin ennast kinnisilmi kõigi meie 45 suurepärase spetsialisti hoolde, nende teadmised ja oskused on suurepärased.

Aga ikkagi, miks me siis kõhkleme? Tänapäeva faktipõhisus ei kergenda tulevikus arsti tööd, samas “suure pildi” tunnetuse olulisuse vähenemine on probleem ühiskonnas laiemalt, mitte ainult eriarstiabis. Lisaks meile kõigile loomulikuna tunduv kliendipõhisus.

Google´ist lähtuv faktipõhine lähenemine ei ole iseenesest midagi hullu – miilide teisendamine kilomeetriteks ja Vitali Klitško tiitlikaitsmiste arvu tuvastamine vaid sekunditega on absoluutselt tervitatav. Loodusteadustega läheb siiski keerulisemaks, me saame küll sama tempoga defineerida mõisteid, aga kas ka põhjuseid – kahtlen.

Eriarst ei ole kindlasti Kõigekõrgem ja võimalused igakordseks õnnestumiseks on paraku piiratud. Lisaks kipume tihti unustama oma patsiendistaatuse, kus erinevalt kliendistaatusest liigutakse ühiselt usaldusel põhinevalt parima täna võimaliku teadaoleva tulemuse poole.

Võimalused tulevikuks



Peaksime siiski konstateerima oma hoitud olemist – meil on praeguse kogukonna teenistuses 45 pädevat professionaali ja seda erinevalt teistest Eesti maakondadest ka kitsastel erialadel – näiteks endokrinoloogias ja ortopeedias. Täheldatu ei välista püüdlust paremaks saada ja parendamise ruumi on meil küllaga.

Millised on võimalused paremaks tulevikuks? Arvestades nüüdisaegse meditsiiniteenuse kulukust sõltub vastava teenuse ulatus ja kvaliteet paraku küüniliselt väljendudes meie arvukusest. Saaremaa rahvaarv on alates 1985. aastast ja 50 000 inimesest liikumas ülehelikiirusega 20 000 inimeseni ca 20 aasta pärast. Ja siis kustuvad ka haiglas tuled.

Toon näite haiglaelust. Et tagada tänapäevaste reeglite põhjal jätkusuutlik majandamine, peaks sündide arv olema Saaremaal 365 aasta kohta – ehk iga päev üks beebi. Ilmselt sama proportsioon + 30%, kehtib ka Saaremaa kui ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Veelkordne näide tervishoiu ja kogukonna sidususest.

Kuidas seda saavutada? Pakun siin mõned variandid, osa neist vägagi emotsionaalsed.

– Kas me tuleme tagasi sealt pagana mandrilt?

– Kas võtame riski ja oleme nõus üles kasvatama kolmandiku võrra enam lapsi?

– Või lepime olukorraga, et tulevik seisneb jaanipäevast merepäevadeni toimivast kuurortsaarest, kus 10 kuud on “tuled surnud”? Nii töötajad kui ka kliendid on ju hooajapõhised.

– Kas oleme nõus uue linnaga, mis on Kuressaare suurune, kuid elanikkond koosneb inimestest, kel on meist erinev kultuuritaust ja geneetika? Ka see on võimalus säilitada elu.

– Mõelda tasuks iseseisvumisele, erimajanduspiirkonnale, maksuvabale piirkonnale, mis ühes majanduse elavdamisega tooks Elu tagasi.

– Tuleviku mõtetes ei saa olla tabusid, sest mitte midagi tegemine tähendab eutanaasiat.

Suuremat ja elusamat Saaremaad!

Tervist teile, kallid saarlased!