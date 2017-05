Hiinlane plaanib Kuressaarde uut restorani

Kuressaares asutati hiljuti ettevõte nimega Eestina Group OÜ, mille juhatuse liikme Yingchao Fei sõnul kaalub ta tõepoolest siin restorani avamist.



Saarte Häälele tunnistas ta, et on Kuressaaret mitmeid kordi külastanud ja armastab seda linna väga. Viimati viibis ta siin kaks nädalat tagasi. “Kui Hiinasse tagasi läksin, näitasin oma sõbrale kõiki neid kauneid fotosid Saaremaast,” rääkis Yingchao Fei. Tema sõnul lepiti kokku, et nad veedavad suve justnimelt Kuressaares.

Et aga kohapeal süüa just nii, nagu Hiinas süüakse, tuleks siin ikkagi eraldi restoran avada, arvas Saaremaal alustav ettevõtja. “Plaanimegi seega päris pisikest Hiina restorani, et meil endilgi oleks kõht kenasti täis, kui parasjagu Saaremaal viibime,” selgitas ta.

Yingchao Fei kinnitas, et ka Eesti kohalik ehk pigem n-ö läänelik toit on väga hea, kuid nemad seda iga päev süüa ei saa. “Kõht annaks kohe tunda!” tähendas ta.

Kus ja millal uue restorani võiks avada, Yingchao Fei veel täpsemalt ei pajatanud, mööndes, et seni on asi alles idee tasandil. Samas märkis ta, et külastab koos mainitud sõbraga Kuressaaret uuesti juunis ja uurib siis kindlasti lähemalt erinevate rendipindade ja kogu vajaliku dokumentatsiooni kohta.

“Mu sõbral on Hiinas juba mitmeid söögikohti, ta on selles äris päris kogenud,” kinnitas Yingchao Fei. “Ma arvangi, et mina ise jään edaspidi ka Kuressaares pigem kliendiks, kes seda uut kohta külastab ja n-ö sõbrasoodust saab,” naljatas ta.