Igaüks võib olla keelerikastaja, kui…

“Ülikoolipäevil ei tundnud ma keeleteadlase Johannes Aaviku loomingut, sest siis oli Aavik keelatud. Sellevõrra jäi minu õpiaeg filoloogina vaesemaks,” kirjutab Enda Naaber. “Alles hiljem, kui loodi Johannes Aaviku selts, jõudsin selle tohutu keelerikkuseni – uudis- ja murdesõnadeni.”



Maainimesed on sageli ise uute sõnade loojad, aga kindlasti ka oma vanematelt saanud keelehariduse.

Mis teeb eesti keele kauniks? Sõnavara rikkus, keelekõla, keeleintonatsiooni nüansid. Kui palju uusi sõnu tõi just Johannes Aavik eesti keelde. Olete mõelnud, et sõnad laip, relv, embama jpt on Aaviku uudissõnad? Kasutame neid ju endastmõistetavalt.

Aeg ise loob ka praegu uusi sõnu. Seda panin tähele maal naabrimemme juures, kes äkki pahvatas: “Vaat kus kiaru!” Küsisin, mida see tähendab. Vastus kõlas: “Ah, see on selline untsantsakas!”

Tõepoolest – aeg ei kaota sõnu, vaid loob neid juurde ja küllaltki õnnestunult. Selle kohta ütleks muhulaste murdesõnaga: oh kui munuke (kena) on iga keelelooja!

Mõtiskledes ja kirjutades kasutan vahel sõnu, mille olemasolus kahtlen. Ja esimene mõte on: võib-olla on need murdesõnad?

Uurin “Väikest murdesõnastikku” ega leia neid sealt. Järelikult on need mu omalooming, minu uued sõnad, uudissõnad. Näiteks “saprima” (jalgadega tõukama): “Mis sa seal sabrid?”

“Väike murdesõnastik” annab ainult sõna “sapra” – keerdu.

Või kasutan sõna “käbrutama” (kortsutama): “Ta käbrutas tekki.” Sõnastik annab sõna “käbräne” (Se) – kortsus. Ei rohkemat!

Kas sobiksid need sõnad meie emakeelde? Minu meelest küll!

Uute sõnade sünd on kestnud senikaua, kui vana on meie keel. Uute sõnade teke, keele pidev areng on kultuuriprobleem. Mida kultuursemad oleme, seda enam meie keel täiustub.

Vanematelt ja vanavanematelt on meile päranduseks murdekeel, mis tähendas omal ajal keeles uusi sõnu. Näiteks: tuhlis (kartul) ja nott (kaste) on väga maitsvad.

Mu ema Raissa (1902–1987) oli uute sõnade meister. Näiteks ütles ta mulle: “Võta see apa (jook).” “Väikeses murdesõnastikus” on app (jook). Või ütles, et vana iilepuu (vaher) on lehed langetanud. Või et see päev on olnud urmetu (vähehurmav). Või: iga jurik (kivi) ei veere.

Arvan, et igaüks võib olla keeleuuendaja, kui tal keele vastu natukegi huvi ja tahtmist on. Kui eelmised põlvkonnad on loonud murdekeele, siis loogem meie tehissõnade, uudissõnade keele.

Üks viis keele rikastamiseks on laensõnade kasutamine. Aavik kirjutas, et sõnad on kaup, mis “ei leia tarvitajaid, kui neid liig vaka all peetakse”. Ning neid peab samuti välja pakkuma. Ja Aavik oli esmaklassiline seda ise tegema. Mille nimel? Eks ikka eesti keele tuleviku nimel.

Selleks – jõudu tööle!