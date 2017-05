IRL-i ametikohtade täitjad ei tunne “võõraste sulgedena”

Kohalikel valimistel Isamaa ja Res Publica Liidu võidetud ametikohtadel tegutsevaid, kuid erakonda mittekuuluvaid inimesi nende esitlemine erakonna veebilehel justnagu parteilastena ei häiri.

“Mina loen sealt välja IRL-i kohad valitsustes, aga mitte, et kõik, kes ametiposti täidavad, oleksid erakonna liikmed. Kindlasti ei ole ma IRL-i liige,” ütles Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik. Keskerakonda kuuluv Mart Mäeker ütles, et on ju tore, kui erinevad organisatsioonid soovivad sind oma nimekirjas näha. “Mina suhtun asja rahulikult ja tean, kes ma olen,” lisas ta.

Orissaare vallavanem Vello Runthal ütles Saarte Häälele, et ei ole kunagi üheski parteis olnud. Valimistel on ta kandideerinud valimisliitudes Valimisliit XXI Sajand (1996. aastal) ja XX Sajandi Lõpp (aastal 1999), viimati kohalikel valimistel parteituna IRL-i nimekirjas. “Ja järgmisel valimistel plaanin kandideerida ikka parteipiletit omamata valimisliidus Saarlane,” kinnitas ta.

Runthali sõnul on siiamaani valdades olnud valdavalt tõsiasi, et partei nimekirjad koosnevad mõnest üksikust partei liikmest ja ülejäänud on nimekirjas parteipiletit taskus omamata. “See, et IRL-i kodulehel on kirjas ka minu nimi, mind otseselt ei häiri, sest ma ju kandideerisin aastal 2013 ikkagi nende nimekirjas, ja kui seda on parteil vaja esitleda, andku minna,” ütles ta.

Valjala vallavolikogu aseesimees Alur Õunpuu märkis üksnes, et kandideeris eelmistel valimistel IRL-i nimekirjas ja ise parteisse ei kuulu.

Ühtegi erakonda ei kuulu ka Muhu vallavanem Raido Liitmäe, kes möönis, et IRL-i kodulehe sõnastusest jääb tõesti mulje, et temagi on ühena “IRLi vallajuhtidest” erakonna liige. “Kui keegi seda väidab, siis ta ajab lihtsalt pada,” kinnitas ta.