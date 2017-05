Jaak Aab: Nurmik tahab palgaliseks töötajaks

“Minu teada on põhiline põhjus see, et piirkonna juht avaldas soovi saada erakonna palgaliseks töötajaks,” ütles Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ERR-i raadiouudistele. Aab ütles seda vastuseks Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhi Janne Nurmiku teatele eilses Saarte Hääles, et Saaremaa piirkonna juhatus peatas oma tegevuse.

“Meil on piirkondades ka palgalised töötajad, aga reegel on selline, et piirkonna esimehe ja palgalise inimese tööd ei ühildata ehk palgalised inimesed on ikka teised kui piirkonna esimehed,” märkis Aab. Aab tõdes, et esmaspäeval on erakonna juhatus, kus asja arutatakse. Aabi sõnul võidakse korraldada erakorraline konverents Saaremaal.