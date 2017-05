JOKK MÄGRAURU MOODI: Kalakasvanduse varad jõudsid pankrotimeistriteni

Möödunud suvel 1,1 miljoni eurose alghinnaga esmakordselt enampakkumisele pandud kalakasvatusettevõtte Torgu Kala OÜ pankrotivara Kaavi külas osteti selle aasta algul ära 210 000 euroga ettevõtte endise juhi poolt.

Võlausaldajatele kokku 1,7 miljonit eurot võlgu jäänud Torgu Kala OÜ pankrotivara (hooned ja seadmed) oli enampakkumisel neli korda ja osteti ära detsembris. Selleks ajaks oli alghind langenud viis korda, 200 000 eurole. Enampakkumisel tõusis hind 210 000 eurole (sh käibemaks).

Enampakkumisel osalenud Saaremaa kalakasvatusettevõtte Keskpunkt OÜ juhatuse liikme Andro Otsa sõnul oli asi hoonestusõigusega paika pandud selliselt, et enampakkumise võitjana poleks ta veel järgmise nelja aasta jooksul saanud oma varaga midagi peale hakata.

Ta viitas 2010. aastal sõlmitud 10 aasta pikkusele tasuta hoonestusõiguse lepingule, mille alusel oli Arowana OÜ-le kuuluva Mägrauru kinnistu kasutamise õigus ainult Torgu Kala OÜ-l. “Hoonestusõigus oli seatud nii kavalalt, et ainult omanikel endil oli võimalus [oksjonil] osaleda – meid ei oleks sinna isegi ligi lastud,” tõdes Ots.

Andro Ots viitas sedagi, et Torgu Kala vara pankrotipesast üles ostnud lukumüügi ettevõtte Fiskostar juhatuse esimees Ivar Kiin juhtis Torgu Kala volituse alusel kogu selle tegevuse ajal. Pankrotivara baasil loodud uue ettevõtte Torgu Fish Farm OÜ juhatuse liikmed on Fiskostari tegevjuht Andres Ronk ja juhatuse liige Sander Pedriks.

Pankrotihaldur Kristo Teder ütles, et kõigil soovijatel oli võimalik enampakkumisel osaleda võrdsetel alustel. See, miks kalakasvanduse kinnistule seati 2010. aastal hoonestusõigus, ei oma pankrotimenetluse juures tähtsust. “Hoonestusõigust on pidanud projekti algfaasis piisavaks tagatiseks ka finantseerijad, seega halduril siit tagantjärele otsida midagi sellist, mille arvelt oleks võimalik pankrotivara kasvatada, alust ei ole,” selgitas Teder. Midagi seadusevastast pole ka asjaolus, et pankrotivara uueks omanikuks said varemalt võlgnikuga seotud isikud.

Tasumata võlgu 1,7 miljonit eurot



Torgu Kala OÜ alustas 2012. aasta kevadel Kaavil tegevust sama kinnistu peal, kus oli juba varem koha sisse võtnud teine kalakasvatusettevõte OÜ Arowana, kes sõlmis ka ülalmainitud hoonestusõiguse lepingu. Torgu Kala OÜ juhatuse liige Indrek Aeltermann oli enne tegevuse alustamist lootusrikas ja ütles toona Saarte Häälele, et plaan on koostöös Arowana poistega, kes on ka Torgu Kala osanikud, kasvatada kaubakala. Kala turustamine pidi teoks saama mõningate väliskontaktide abil Soome ja Rootsi hulgikaubanduses.

On teadmata, kas ja mida Arowana ja Torgu Kala kellelegi müüsid, küll aga jäi Torgu Kala pankrotipessa 1 717 797 euro eest võlausaldajate nõudeid. Suurim kaotaja on Maa-elu Edendamise Sihtasutus (MES), kellel jäi saamata

838 291 eurot. PRIA-l jäi saamata 502 996 eurot ja Nordea pangal 109 160 eurot. Ülejäänud kahjukannatajad on kalakasvatajad ise – Raul Schiff, Indrek Aeltermann ja Ivar Kiin.

Kalakasvatajate ühistu Ecofarm juhatuse liige Henry Ots ütles, et pankrotti läinud kalakasvatajate näol ei olnud tegemist tõsiselt võetavate ettevõtjatega. “Jäi mulje, et nemad ei soovi kunagi kala kasvatama hakata ja olid ühistus kogu edasiviiva tegevuse vastu,” rääkis Henry Ots. “Erinevalt meie ühistu põhimõttest areneda ja teha uusi tooteid, turundada, olla innovaatilised ja leida parimad lisandväärtusega tooted, ei tulnud nemad sellega kunagi kaasa.”

Ecofarmi tugevale arengule viitab Otsa sõnul toiduliidu konkursil sel aastal tootega “Forellifilee Saaremaa võiga” saavutatud Lääne-Eesti väikeettevõtte parima toote tiitel.

Kalakasvatus on riskantne ettevõtmine



Kristo Tederi sõnul tekkis ettevõttel püsiv maksejõuetus erinevate asjaolude kokkulangemisel peamiselt äriplaani ebaõnnestumisel. “Lisaks kolmandatele isikutele on suures mahus investeeringuid teinud ka omanikud, kelle jaks on ilmselt seoses suurte püsikuludega mingi hetk lõppenud,” selgitas ta. Tederi hinnangul on kalakasvatus üsna riskantne ettevõtmine, kus lisaks riskidele turul esineb mitmeid bioloogilisi või tehnilisi riske.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse jurist Katrin Tamre ütles, et MES-i 838 291 euro suurune nõue tulenes Kalandusfondi 2007–2013 rahaliste vahendite arvel antud laenust ja pangale antud käendustest. MES-i kahju lõplik suurus ei ole veel täpselt teada (see väheneb suure tõenäosusega), sest panga ja sihtasutuse vaheline käenduste menetlemise protsess on veel pooleli.

Sihtasutuse hinnangul sai ettevõtte äriplaani ebaõnnestumise peamiseks põhjuseks seik, et ettevõte ei saanud kala müügist turult loodetud hinda. See muutis omakorda raskeks kohustuste teenindamise võlausaldajatele ja võis tingida pankroti väljakuulutamise.

Katrin Tamre sõnul panustasid Torgu Kala OÜ (pankrotis) osanikud ka ise arvestatavas ulatuses rahalisi vahendeid. MES ei näe nende tegevuses kelmuse tunnuseid ega pea õigeks väidet, et pankrotivara ei olnud teistel ettevõtetel võimalik osta. MES-i hinnangul ongi kalakasvatus oma olemuselt suhteliselt riskantne ärimudel ja nõuab toimimiseks suurte kulude tegemist.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku sõnul andis PRIA Torgu Kalale toetust kokku 508 103,47 eurot. Välja maksti 505 108,47 eurot ja selle summa kohta on PRIA teinud ka tagasinõude otsuse. Toetuse tagasinõudmise põhjus oli OÜ Torgu Kala pankroti väljakuulutamine.

Kalakasvatusega uuele ringile



Maris Sarv-Kaasiku selgitusest ilmnes, et Torgu Kala pankrotini juhtinud ettevõtjad saavad pärast pankrotivara ülesostmist ka uuesti toetust taotleda. “Praeguses määruses ei ole toetuse taotlemise piirangut ettevõtjatele, kes on varemalt mõne teise ettevõttega pankrotti läinud,” lausus ta.

Torgu Kala pankrotivara ostnud Fiskostar OÜ juhatuse esimees Ivar Kiin ütles, et mõistab ajakirjanduse huvi teema vastu, kuid ta ei ole harjunud oma plaane ajakirjanduses arutama. “Plaanid on sarnased, mis varemgi ja peaasi, et üritame ettevõtlust arendada,” sõnas Kiin, kelle sõnul on vesiviljelus väga keeruline ala. “Kas selles raskes konkurentsis sihile jõuab, see on omaette küsimus.”