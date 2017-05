Kaarma pastoraadis tuleb kalmistute teabepäev

Muinsuskaitseamet korraldab neljapäeval, 18. mail kalmistute teabepäeva, kus jagatakse infot alates matusekommetest ja puude raiumisest kuni kalmistute andmebaasi puudutavani.



Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks ütles, et viimastel aastatel on seoses kalmistutega üles kerkinud mitmeid teemasid, mis vajavad selgitamist. “Need puudutavad matusekombeid, haudade ja kalmistute kujundamist ning kalmistute igapäevast hooldamist,” loetles ta. Tema sõnul on meie kalmistutel probleemiks ka puud, mis on valdavalt kõrged. “Teemaks tuleb puude tervise hindamine ja raie,” ütles ta. Veel räägitakse kalmisturegistrist Haudi, kus on võimalik registrisse kantud kalmistutelt leida üles oma lähedaste hauad.

Rohkem infot Kaarma pastoraadis korraldatava ürituse kohta saab muinsuskaitseametist ning Keidi Saks palub ka oma osalemisest ette teada anda. Tasuta ja kõigile huvilistele mõeldud teabepäev toimub Kaarma pastoraadi peahoones ja kalmistul.