Pärimuslood said digitaalse kuue

Orissaare gümnaasiumi seitsmendikud talletasid vanavanematelt kuuldud pärimuslood animafilmides.

Möödunud nädalal sukeldusid Orissaare gümnaasiumi seitsmenda klassi õpilased rahvusvahelise projekti “Living legends” ehk “Hingestatud lood” raames animatsioonide tegemise maailma. Kuue päeva jooksul juhendasid neid Ecuadori, Kolumbia, Saksamaa ja Eesti filmiasjatundjad. Pühapäeval esitleti aga nelja grupitöödena valminud animatsiooni Orissaare kultuurimajas. Näiteks jutustati Kübassaare poolsaare nime lugu ja Rämmi tamme sünge legend.

Lapsed ise arvasid, et animafilmi oli tore teha ja saadud kogemus suurepärane. Samuti märgiti, et nädala jooksul sai ka selgeks, kui suur töö on kõigest paari minuti pikkuse klipi tegemine. “Koolist sai lahti ja Diegoga oli lahe jalkat mängida,” lisas aga üks noorsand.

Lõuna-Ameerikast tulnud juhendajad olid aga imestunud, kui hästi siinsed noored inglise keelt valdavad. Kohati käis töö siiski eesti, inglise ja hispaania segakeeles ning abiks võeti ka kehakeel. “See oli justkui eneseväljendamise oskuse laager,” arvas üks juhendajaist. Noored olid juhendajate sõnul nii õhinas, et isegi söödi võimalikult kiiresti, et taas filmi tegemise juurde asuda.

Projekti Eesti-poolne koostööpartner on Kinobuss. Selle eestvedaja Mikk Rand selgitas, et aasta algul viibis 12 juhendajat ehk igast riigist kolm, tema nende seas, kaks ja pool kuud Ecuadoris ja Kolumbias. Sealgi tegid noored animafilme ja jäädvustasid just pärimuslugusid. Eestis minnakse edasi Rõugesse ja seejärel juunikuus juba Saksamaale.

Ranna sõnul on projekti laiem eesmärk koostada n-ö töövihikud, mis õpetaksid, kuidas noortega ühe nädala jooksul animatsioone teha. “Meie teame, kuidas tegutseda, aga tahame selle nii seada, et näiteks mõni õpetaja võtaks samuti selle tööprotsessi ette,” selgitas ta. Materjalid ja metoodika jõuavad ühel hetkel üles projekti kodulehele www.livinglegendsproject.org. Samale veebilehele laetakse jooksvalt ka noorte tehtud animatsioonid ja juhendajate videoblogid.

“Hingestatud lood” keskendub põlvest põlve edasi antud pärimuslugudele, mida seni pole kirja pandud ja millel on antud piirkonnaga tugev seos. Ranna sõnul esitatakse neid animatsiooni kujul väga lihtsal põhjusel. “Kui noored hakkavad ise näitlema, siis kiputakse rohkem naerma ja pulli tegema,” selgitas ta, viidates, et valminud animatsioonid on oluliselt tõsiseltvõetavamad ja kontsentreeritumad. Samuti õpivad noored protsessi käigus palju nii oma kodupiirkonna kui ka animatsioonide tegemise kohta.

“Põhimõtteliselt räägime me meedia kirjaoskusest,” nentis Rand, viidates, et lapsed õpivad uue viisi, kuidas end väljendada.

Projektiga tehti algust, kuna paljudes maailma paikades on suust suhu edasi kanduvate pärimuslugude jutustamise traditsioon kadumas või suisa kadunud. Seetõttu on oht, et tulevased põlvkonnad jäävad ilma iidsetest rahvatarkustest ja kultuuriloolisest identiteedist. “Hingestatud lood” ühendab aga pärimuse nüüdisaegse tehnoloogiaga ja annab pärimuslugudele uue kuue.