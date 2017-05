Pihtla koolijuht läheb erru

Vallavalitsus otsib 1. augustiks Pihtla lasteaed-algkoolile uut direktorit, kuna peaaegu 12 aastat kooli juhtinud Elna Õunpuu on otsustanud pensionile jääda.



“See on minu soov – jääda väljateenitud puhkusele,” ütles Õunpuu. “Tahaksin elu nautida – selleks pole seni aega olnud.”

Elna Õunpuu hindab pea tosinat koolijuhi ametis töötatud aastat toredaks, huvitavaks ja tegusaks ajaks. “Mu ümber on toredad ja tegusad inimesed,” lausus ta. “Iga päev on toonud rõõmu ja rõõmud on olnud suuremad kui mured.”

Direktorile teeb heameelt kooli areng ja õpilaste arvu suurenemine.

“Kui 2005. aastal alustasin, oli meil koolis ainult neli last,” mäletab ta. “Praegu on see arv 19 ja loodan, et kasvab veelgi. Kui Sandlast sealse ainsa lasteaiarühma siia tõime, hakkas lapsi ka lasteaeda juurde tulema ja saime kohe avada kaks rühma.”

Viimase aja tegemistest rõõmustab Õunpuud see, et tublide lapsevanemate initsiatiivil valmisid kooli juures seiklusrajad.

“Saagu nüüd nooremad võimaluse direktorina kooli arengule kaasa aidata,” leidis ta. Ka avaldas Õunpuu lootust, et pärast koolijuhi ameti mahapanemist on tal ehk rohkem aega ka lapselastega koos olla.

Elna Õunpuu on ametis 1. augustini.