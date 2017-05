PILTUUDIS: Lapsega poseerinud Sooäär pani Facebooki kihama

Pädaste mõisa ühe omaniku Imre Sooääre Facebooki postitatud foto, kus ta hoiab süles beebit, tekitas Facebookis suurt elevust. “Väike Muhu sai ühe pisikse võrra suuremaks,” kirjutas Sooäär pildiallkirjaks, lisades naljatamisi, et pisitüdruk, Pädaste mõisa uusim laps on tulevane aednik. Eile pärastlõunaks oli postitust “laikinud” ligi kuussada inimest, õnnesoovijaid oli ligi 50. Küsijaile, kas pisitüdruk on Sooääre enda laps, vastas muhulane: “Ta on meie laiendatud moodsa Pädaste perekonna uusim liige, meie tulevane aednik, ent kes teab, võib-olla kokk. Praegu aga kindlasti meie armsaim beebi.” Saarte Häälele ütles Sooäär, et ei soovi Facebooki postitatud foto allkirjale praegu rohkem midagi lisada. “Beebi koos emaga on terved ja kõik on väga hästi,” märkis ta.