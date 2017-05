Infoõhtu: gümnaasiumist põhikooliks

29. mail kell 17 toimub Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas järjekorras teine riigigümnaasiumi teemast kantud infoõhtu. Oma kogemusi tuleb jagama Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk.

Enne Tartus toimunud koolivõrgu ümberkorraldusi oli see kool täistsüklikool, kus ühes koolis õppisid 1.–12. klassi õpilased. Koolivõrgu korrastamise käigus kujundati Tartus nn puhtad gümnaasiumid ja endisest Tartu Kivilinna gümnaasiumist sai põhikool.

Karin Lukk, kes töötas ka Tartu Kivilinna gümnaasiumi direktori ja arendusjuhina, räägibki sellest, milline on olnud tee gümnaasiumist põhikooliks, milliseid kõhklusi ja takistusi on tulnud ületada, kuidas muudatusi juhtida ning kuidas leida motivatsiooni ja sütitada ka teisi, et leida uusi väljakutseid. Karin Lukk on Eesti aasta õppeasutuse juht 2015. Kõik huvilised on oodatud!