Laevavrakid saavad turismiatraktsioonideks

Pärast jaanipäeva plaanib muinsuskaitseamet allveearheoloogilist uuringut Hiiumaa ja Saaremaa ümber. Eesmärgiks on võetud teha 3D-dokumentatsioon kuue vraki kohta.



Muinsuskaitseameti veealuse pärandi vaneminspektor Maili Roio ütles Saarte Häälele, et praegu on kindel, et dokumenteeritakse kaubalaeva E. Russ vrakk ja miinitraaleri HMS Myrtle vrakk. Ülejäänud neli selguvad juunikuus. Tööd toimuvad projekti BALTACAR raames.

Nimetatutest teine asub Saaremaa Tagamõisa poolsaarest loodes. HMS Myrtle ehitati aastatel 1915–1916 Inglismaal, oli 82 meetrit pikk ja 10,2 meetrit lai. Alus hukkus kokkupõrkes miiniga 15. juulil 1919. aastal. Elu jättis kuus meest. Vrakk leiti 1988. aastal.

E. Russ sõitis Hiiumaa Tahkuna poolsaare all ujuvale miinile otsa 1919. aasta 15. septembril. 1909. aastal Stettin Oderwerke laevatehases ehitatud laev oli teel Bordeaux´st Tallinna, 27 inimest koosnev meeskond ja kaheksa reisijat pääsesid õnnetusest eluga. E. Russi peal oli kaupa peaaegu kahe miljoni dollari eest, sh ligi poolsada autot.

Kõnealuse projekti käigus luuakse Läänemere piirkonda turismiatraktsioon, mis koosneb Eesti, Rootsi ja Soome laevavrakkidest. See tähendab, et vrakid varustatakse ankrupoide ja veealuste infotahvlitega.

Veebi pannakse üles vrakkide ajalugu ja 3D-mudelid. Maili Roio selgitas, et infotahvlite ja ankrupoide paigaldamise eesmärk on, et sukeldumised oleksid ohutumad nii sukeldujatele kui ka vrakkide seisukorrale ja samas ka informatsioonirikkamad.

“Ehk siis sukeldumise jooksul oskaks igaüks tähele panna detaile, mis on vraki juures huvitavamad,” lisas ta.

Eesti, Soome ja Rootsi koostööprojekti eestikeelne nimi kõlab: “Läänemere ajalugu allpool pinda: veealuse pärandi rajad in situ ja online” (ehk kohapeal ja veebis). Kestab see 2019. aasta lõpuni. Projekti rahastatakse Interregi Kesk-Läänemere programmist. Eesmärk on Läänemere veealuse kultuuripärandi turismipotentsiaali kasutamine, luues paremaid lahendusi unikaalsete veealuste objektide külastamiseks nende algses asukohas.

Myrtle lugu



Miinitraaler Myrtle vrakk leiti Saaremaa kalurite poolt esmakordselt 1934. aastal, kuid selle asukoht ununes peagi. Tegelikult otsiti samast piirkonnast legendaarset kullalaeva Valeriat. Teist korda leidis vraki Saaremaa kalurite info põhjal Vene hüdrograafialaev GS-214 “Girokompas” 1990. aastal. 1999. aasta 2. juulil lokaliseeriti vrakk Eesti Meremuuseumi välitööde käigus. 2000. aasta juunikuus filmiti vrakki dokumentaalfilmi “Tema Majesteedi sõjalaev” tegemiseks. Vrakile pandi mälestusplaat.