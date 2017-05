Noored vägivallatsejad pole politseile võõrad (2)

Politsei sõnul ei ole selle nädala alguses kolmandat poissi peksnud poiste nimede avalikustamine võimalik ega vajalik.



Kui Saarte Hääl kirjutas teisipäeval Kuressaares aset leidnud vägivallatsemistest, jõudis leheni jõudnud mitu arvamust, et selliste tegude kordasaatjate nimed tuleks avalikustada. Juttu oli juhtumist, kus kaks poissi vägivallatsesid Arhiivi tänaval asuvas tühjas majas kolmanda kallal ning kannatanu pidi majade vahel alasti ekseldes abi otsima. Politsei kinnitas, et vägivallatsejad on olnud seotud ka ühe varasema juhtumiga.

Ajalehele on vihjatud korduvalt ühe noormehe nime. Saarte Hääl võttis ühendust ka nimetatud noormehe emaga ja küsis, kas jutud vastavad tõele. “Olen küll millegagi kursis,” vastas naine, kes ei soostunud rohkem kommenteerima ja lõpetas kõne.

Võimaliku vägivallatseja nime Saarte Hääl ära tuua ei saa, kuna politsei ei soostunud poiste nimesid avalikustama. Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul ohvreid ja alaealisi kurjategijaid üldjuhul avalikkuse jaoks ei identifitseerita. “Lisaks võib loo keskmes olevate laste nimede avalikustamine tuua kaasa laste huve kahjustavaid tagajärgi,” ütles Antsaar.

Ajalehe kommentaariumis ja erinevates sotsiaalmeedia kanalites on mitu inimest meenutanud erinevaid juhtumeid Kuressaares. Näiteks on mainitud, et tänavatel liiguvad kambad, kes kiusavad lapsi. Paar korda on nimetatud Rootsi ja Komandandi tänavat, samuti Smuuli rajooni. Samuti on mainitud lasteaedade mänguväljakuid, mis õhtuti lahti on.

Rainer Antsaar ütles, et kõiki asju nende noormeeste kaela ka veeretada ei saa. “Teema püstituse põhjustanud poistega on politseil ka varem kokkupuuteid olnud ja väga erinevatel põhjustel,” märkis ta.

Politseijaoskonna juhi sõnul tegeletakse nende lastega pidevalt. “Kahjuks ei ole võimalik kõike saavutada üleöö ja õigusrikkumisi toime pannud laste edasist arengut silmas pidades tuleb ka neid kaitsta,” selgitas Antsaar.