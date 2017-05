Sõrve laululooja hukkus tules

Eile hommikul hukkus Kaavi külas kodumaja põlengus Sõrve armastatud laululooja ja akordionist Õie-Maria Tehu.

Varasel pärastlõunal süsimustaks põlenud, kuid veest kergelt läikivad palkmaja seinad veel õrnalt tossasid. Aia kõrval seisid viimased tuletõrjeautod ja politseimasin ning mornide nägudega mundrikandjad. Kohal olid ka Õie Tehu lähedased.

Murest murtud tütar Pille Õunapuu tõdes, et käis veel pühapäeval emal külas. Eile hommikul helistas talle aga tädipoeg Viljar Aadussoo, kes traagilisest sündmusest teada andis. Pille selgitas, et lähedal elav Viljar hoidis emal ikka silma peal. “Mul oli süda rahul, ema oli tema poolt hoitud,” selgitas Pille, lisades, et kui ema näiteks telefoni vastu ei võtnud või oli midagi muud, saatis ta ikka Viljari asja uurima.

Pille sõnul oli Õie kange naine, kes üritas kõigega ise hakkama saada. “Nii palju sai räägitud, et ta tuleks meie juurde ära, aga ta ei tahtnud. Talle oli see maja nii kallis,” kinnitas Pille. Õie pärines suurest perest, ta oli üheteistkümnest lapsest noorim. Eile põlenud maja oli terve elu olnud tema kodu.

Õie plaanis uut plaati



Tütre sõnul mõtles Õie juba uue plaadi peale. Tema esimest plaati “Kui meri laulab” esitleti tänavu veebruaris Nasva klubis, kus ühtlasi tähistati Õie 75. sünnipäeva. Siis anti talle üle ka kultuuriministri tänukiri. Nooti armastatud laululooja ei tundnud. Laulud tulid tema enda seest, ta kirjutas need üles ja laulis vahel ka kasseti peale. Tütar Pille tõdes, et ilmselt läksid tuleroaks ka paljud tema laulusõnad.

Eelmise õhtu veetis Õie oma õepoja Viljar Aadussoo 65. sünnipäeva peol. “Tädi käis õhtul siin, tõi lilled, olime siin koos veel ja…” rääkis Viljar. Ta tõdes, et küla läheb niigi tühjaks ja nüüd siis selline traagika.

Suitsuandurid olid Õiel lähedaste sõnul olemas ja töökorras. Viljari kaasa Tiina sõnul tutvustas Õie eelmisel õhtul veel oma plaane. «Rääkis, mis esinemised tal ees on ja et tal on mõttes üks uus laul. Nii harjumatu on mõelda, et Õiet ei ole enam,” nentis Tiina katkeval häälel.

Viljari ja Tiina hoovi peal seisis eile ka Õie auto. “Ta akordion jäi autosse. Tal oli neid rohkem, aga see on see, millega ta ikka esinemas käis,” märkis Tiina. Õepoja sünnipäevapeol Õie küll pilli ei mänginud, kuid taustaks oli mängima pandud tema plaat.

Hommikul hakkasid Aadussoode koerad praksumise peale haukuma. Nimelt jääb Õie maja Tiina ja Viljari kodust linnulennult vähem kui kilomeetri kaugusele. Kui nad Õie kodu juurde jõudsid, olid seal mõned naabrid juba ees ja tuletõrjele oli samuti helistatud.

Esimese päästjana jõudis kohale Torgu vabatahtlik Peeter Aadussoo. “Ivo Evert (Kaavi külast – toim) tuli mulle seal appi, väga tubli temast,” meenutas Peeter hommikust traagilist sündmust ja lisas, et selleks hetkeks polnud enam muud teha, kui kõrvalhooneid tule eest kaitsta. “Katust üldse enam ei olnud ja seinad põlesid leegiga,” märkis ta. Õige pea jõudsid tema sõnul kohale ka teised päästjad.

Mõne kuuga neli tulekahju



MTÜ Turvaline Sõrve juht ja kohalik aktivist Luule Aadussoo tõdes, et tänavu on Sõrves tõesti imelikud lood, paari kuu jooksul on see juba neljas tulekahju. Siiski oli eilehommikune juhtum kõigile tõeline šokk.

Mõni hetk enne Saarte Häälega rääkimist oli Luulele helistanud Torgu vallavanem, kes palus tal järelehüüde kirjutada. “See on kõige raskem, temast oleks nii palju kirjutada,” tõdes Luule. Viimati rääkis ta Õiega pühapäeval, kui nad leppisid kokku, et ta tuleb jaanipäeval küla üritusele akordioni mängima. “Panin kava kõik paika, et oma Sõrve laulusid laulame ja Õie tuleb akordioniga saatma. Tema “Oo, Sõrvemaa” on meil ju hümniks kujunenud,” lausus ta.

Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 8.17. Teataja sõnul nägi ta naabertalust suitsu tõusvat ja suuri leeke. Helistaja sõnul võis majas ka inimene sees olla. Järgnes veel teinegi hädaabikõne, kus anti teada, et maja on üleni leekides ja ohus võivad olla ka kõrvalhooned.

Esimesena kohale jõudnud Torgu vabatahtlikud päästjad nägid, et hoone on täisleekides. Väljakutsele reageerisid ka Kuressaare, Orissaare ja Kihelkonna kutselised päästjad ning Salme vabatahtlikud. Tulekahju lokaliseeriti kell 9.34. Veidi enne kella kümmet leiti hukkunu kustutustööde käigus.