Eesti Energia nõukogu juhib Väino Kaldoja

Eesti Energia nõukogu valis eile toimunud koosolekul nõukogu uueks esimeheks ettevõtja Väino Kaldoja, kes on tihedalt seotud Vilsandi saarega.



Väino Kaldoja on Eesti Energia nõukogu liige 2015. aasta septembrist. Ta on Silberauto asutaja ja juhatuse esimees. Kaldoja on ka Eesti suurettevõtjate assotsiatsiooni juhatuse esimees ja kaubandus-tööstuskoja pikaajaline juhatuse liige, lisaks veel Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) kuratooriumi liige ja TTÜ vilistlaskogu juhatuse liige. Ta on lõpetanud TTÜ mehaanikateaduskonna 1979. aastal cum laude.