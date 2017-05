JUHTKIRI: Lihtsuses peitub võlu

Lümanda söögimajast on 20 aastaga kujunenud tõeline Saaremaa maamärk. Ju sellepärast, et seal võib alati kindel olla, et söök on aus ja kohalik.

Lauale tuuakse ikka seesama tuhlis ja nott, pannileib ja soolasilk. Aastatega pole selles osas muutunud midagi ja milleks toimivat asja muuta? Eriti kui külalised lausa maade ja merede tagant kohale sõidavad.

Mis puutub Lümanda söögimajja, siis küllap see nii on, et pelgalt ärilistel kaalutlustel niisugust kohta niisugusel moel juba 20 aastat töös ei hoia. Suurt hulka armastust on ikka ka vaja.

Juta Pae tunnistab aga, et kirik on tema jaoks tähtsamgi kui söögimaja ise – Jutale on kirik lausa südameasi. Ju siis on see ettevõtliku naise jaoks väärt paik, kust hingejõudu ammutada.

Soovime söögimaja perenaisele Jutale ja tema kaasale jaksu. Küllap neid saaremaise toidu austajaid jagub.