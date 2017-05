Kalmistuprojektiga plaanis koguda 150 000 eurot

Eile Kaarmal toimunud kalmistute teabepäeval tutvustas Saaremaa juurtega Aavo Reinfeldt Eesti 100. sünnipäevale pühendatud kalmistute projekti hetkeseisu.

Projekti käigus on plaanis annetustena koguda ja surnuaedade kordategemisse paigutada 150 000 eurot.

Californias elav Reinfeldt selgitas, et mõte kalmistute kordategemiseks raha koguma hakata tuli elust enesest ja isikliku kogemuse toel. Temal on küll võimalik käia Saaremaal ja oma esivanemate kalmusid korrastada, aga paljud väliseestlased seda teha ei saa. Kuid nad on valmis kalmistute korrastamiseks raha annetama.

“Praegu me kõnnime, aga varsti läheb jooksuks,” iseloomustas Reinfeldt projekti hetkeseisu. Tema sõnul on Saaremaa kalmistute heaks plaanis kahe aastaga koguda 150 000 eurot. Annetusi hakkab koguma MTÜ Saaremaa Cemeteries, millel on kohe valmimas ka vastav veebileht.

MTÜ juhatuse liige Jaana Kalmus märkis, et peamised annetajad oleksid väliseestlased, kes soovivad, et nende esivanemad saaksid Saaremaa kalmistutel väärikalt puhata. Tõenäoliselt tuleb aga ka n-ö üldisi annetusi, mille sihtotstarve on lihtsalt Saaremaa kalmistud. Kalmus kutsus kalmistute hooldajaid, kellel on ehk mingi töö vaja teha, aga ei ole selleks raha, MTÜ-ga ühendust võtma, kes võimalusel hädalisi kindlasti aitab. “Kui kalmistud natukenegi ilusamaks saavad, siis on Aavo süda rahul,” sõnas ta.