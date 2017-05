KUHU MINNA

Reede, 19. mai



ÜRITUS

* Laulame koos Mariniga tuntud laule kl 13 Kuressaare päevakeskuses.

* Muinasjutuõhtu Erki Kaikkoneniga kl 18 Kuressaare raekoja keldris. Pilet 8 €, õpilastele ja pensionäridele 6 €.

* Maakondlik saskuturniir kl 18.30 Orissaare kultuurimajas.

KONTSERT

* Tõnis Mägi autorikontsert “Jäljed” kl 20 Saaremaa Veskis.

NÄITUS

* Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna õpilaste tööde näitus Kuressaare kultuurikeskuse saalis. Avatud 31. maini.

SPORT

* Põhikoolide mitmevõistluse MV kl 14 Kuressaare Kesklinna staadionil.

TANTS

* Klubis Diva Karl-Eerik Taukar Band.

* Kodulinna lokaalis DJ Urmas Rämmal.

* Uimes DJ Jimmy.

Laupäev, 20. mai



ÜRITUS

* Saaremaa võimlemisklubi Gymnastica noored võimlejad esinevad kell 12 Saaremaa kaubamaja vabalaval.

* Muhu muuseumi muuseumiöö programmi “Öös on mänge” viime sel aastal läbi Muhu keskuses Liival. Kl 18 esinevad Muhu Katariina kirikus Taritu segakoor ja Tallinna saarlaste segakoor; kl 19–21 erinevad mängud Muhu noortekeskuse juures; kl 21 alustame aardeotsimise mänguga Muhu Katariina kiriku ümbruses, millest on oodatud osa võtma kõik soovijad. Tasuta.

* Muuseumiöö “Öös on mänge” Kuressaare linnuses. Kuressaare linnus muutub muuseumiööl mängude lossiks. Erinevate ajastute mänge on oodatud mängima nii suured kui ka väikesed. Pillimänguga täidavad lossi Kuressaare muusikakooli õpilased. Kuressaare linnus on tasuta avatud kl 18–23.

* Muuseumiööl Mihkli talumuuseumis minnakse ajas tagasi ja külastajaid võtavad taluõuel vastu kogenud pioneerijuhid, kes kutsuvad osa saama eeskujulikust kavast “Pioneer mängib, tantsib, laulab!”. Mihkli talumuuseum on tasuta avatud kl 18–22.

* Eesti kuulsaima keelemehe Johannes Aaviku kunagises kodus saab muuseumiööl end proovile panna keelemängudes ning kuulda maja perenaise juhatusel lähemalt Aavikute elust ja töödest. Aavikute majamuuseum on tasuta avatud kl 17–22.

* Tasuta bussiring muuseumiööl Saaremaa muuseumi vanemteaduri Maret Soorski juhatusel viib seekord külastama Saaremaa koolimaju ja osa saama nende põnevast ajaloost. Kl 17–21 kestev bussituur saab alguse kunagise Kuressaare algkooli juurest (Garnisoni 16). Kohtade arv on piiratud ja seega on vajalik eelregistreerimine kultuur@muuseum.tt.ee, tel 45 57 541.

* Muhu kevadlaat kell 9–13 Liiva kaubahoovis.

KONTSERT

* Kammerkoori Helin 30. sünnipäeva kontsert “Juubelihelin” kl 18 Kuressaare Laurentiuse kirikus. Dirigent Mai Rand, klaveril Tiina Rätsepp. Kaastegev Kuressaare muusikakooli keelpillitrio. Tasuta.

* Tallinna saarlaste segakoori kontsert kl 15 Muhu muuseumis Tooma õuel. Pilet 2 €.

* Muhu muusikatalu 1. sünnipäeva kontsert kl 14 Muhu muusikatalus. Esinevad Ivo Linna, Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala ansambel. Pilet 10/12 €.

SPORT

* Eesti seenioride MV võrkpallis kl 10 Kuressaare spordikeskuses.

* U12 jalgpall: JK aameraaS – Pärnu JK kl 12 Kuressaare jalgpallistaadionil.

* U12 jalgpall: FC Kuressaare – Pärnu JK Vaprus Kollane kl 12 Kuressaare jalgpallistaadionil.