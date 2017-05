Saaremaad väisasid Saksa ja Austria ajakirjanikud

Selle nädala algul viibisid Saaremaal viis Saksa ja üks Austria ajakirjanik, et tutvuda Saaremaa loodusega ja seda ka kajastada.



Ajakirjanikud vastu võtnud Angela Nairis sihtasutusest Saaremaa Turism selgitas, et välismaalased leidsid saarele tee projekti EDEN (“European Tourist Destinations of Excellence” ehk “Oivalised Euroopa turismisihtkohad”) raames. EAS leidis teemast huvitatud ajakirjanikud ja SA Saaremaa Turism korraldas koos kohalike teenusepakkujatega programmi.

“Eesmärk on, et nad kirjutaksid meist, ja täna tundub, et tuleb päris mitu lugu, aga ootame ära, kui need ükskord tulevad,” lisas Nairis. Täpsemalt huvitasid sakslasi ja austerlast Saare maakonna loodusturismi sihtkohad, linnuvaatlus, botaanika, kohalik toit ja muu loodusega seonduv.

Muu hulgas külastasid nad Muhu restot Koost, kus degusteerisid kohalikke õllesid. Käidi ka Kuressaare linnas ja piiskopilinnuses, Vilsandil, Karujärvel ja Saaremaa põhjarannikul ning kohtuti Tarmo Pikneriga, kes rääkis külalistele orhideedest. Edasi sõitsid ajakirjanikud Hiiumaale.

Saaremaal käisid Bianca Eichinger Austria väljaandest OÖNachrichten, Sibylle Meyer-Bretschneider Deutsche Wellest, Birgit Jungke Lübecker Nachrichtenist, Thorsten Brönner ajakirjast Bike & Travel, Cornelia Färber Neue Ruhr Zeitungist ja Christian Boergen lehest Touristik Aktuell. Mitmed nimetatuist teevad kaastööd ka teistele kanalitele või lehtedele.