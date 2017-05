Saarte kultuuriinimesed ei toeta rahvakultuuri keskuse kolimist (15)

Saaremaa ja Hiiumaa rahvakultuurispetsialistid on vastu rahvakultuuri keskuse pealinnast väljakolimisele.



“Meie oleme küll väga kurvad, et saarlastelt võetakse võimalus käia rahvakultuurialastel koolitustel pealinnas,” ütles Saaremaa rahvakultuurispetsialist Krista Lember Maalehele. Ta rõhutas, et just Tallinnaga on saarlastel kõige parem bussiühendus. Kui rahvakultuuri keskus kolitaks aga Viljandisse, mis on üks variantidest, tuleks Lembri sõnul mitu päeva edasi-tagasisõidule juurde arvestada.

Rahvakultuuri keskuse kolimine puudutab Saaremaal küllaltki paljusid inimesi. Krista Lembri sõnul on Saaremaal 20 rahvamaja ja üle kahesaja harrastusringi. Kõik rahvamajade juhatajad ja ringijuhendajad käivad aeg-ajalt kompetentsikeskuses oma teadmisi täiendamas.

“Mina kardan, et saarlased ei leia nii palju motivatsiooni, et minna koolitustele Viljandisse, kuna see on meeletu aja- ja rahakulu,” nentis Lember.

Praegu pole veel kindel, kuhu rahvakultuuri keskus kolib, kuid paika on pandud Tallinnast väljakolimise tähtaeg, milleks on 1. august 2018. Rahvakultuuri keskus ise sooviks uue asukohana näha Raplat, kultuuriministeerium kaldub eelistama Viljandit, kõne all on olnud ka Paide, kirjutab Maaleht.

Kultuuritöötajad on kultuuriminister Indrek Saarele ja regionaalhalduse ministrile Mihhail Korbile ka pöördumise teinud, milles teatavad, et Põhja-Eestit ja pealinna ei tohi rahvakultuurialasest kompetentsikeskusest ilma jätta. Pöördumisele on alla kirjutanud hulk organisatsioone ja ühinguid.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits toonitas aga, et rahvakultuuri keskuse põhiülesanded ei ole seotud pealinnaga ja neid on võimalik täita väljaspool Tallinna.

