Terviseameti peadirektor Tiiu Aro lahkub ametist

Tiiu Aro teatas kolmapäeval, et lahkub terviseameti peadirektori kohalt 1. juulil. Nimelt esitas Aro eelmisel nädalal tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile lahkumisavalduse, kus palus end alates juulist terviseameti peadirektori kohalt vabastada.

Poolteist aastat enne ametiaja lõppu lahkuv Aro ütles Postimehele, et terviseameti arengus on üks etapp lõppemas ja tema soovib teha midagi muud. Tiiu Aro lisas, et lahkub kerge südamega, sest terviseamet on hästi tööle hakanud.

Saaremaal sündinud ja peagi 65. sünnipäeva tähistav Aro lausus, et edasisi plaane pole ta veel paika pannud. “Mind on koolitatud naistearstiks, mitte juhiks, võib-olla tegutsen edasi oma õpitud erialal,” sõnas Aro. Samas lisas ta, et kavatseb kindlasti pikemalt puhata ning viibida oma kodustes kohtades nii Võrus kui ka Saaremaal.

Teele Tilts