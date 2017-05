Apteegist ortoosi enam soodustusega osta ei saa (1)

Kuna haigekassa lõpetas lepingu kriminaaluurimise all oleva meditsiinitarvikute firmaga OÜ Tervise Abi, siis Kuressaare haigla fuajees tegutsev firma Optiline Grupp ortoose enam soodustusega ei müü. “Soodustusega ortoose saab digiretsepti alusel müüa apteek ja lähipäevil on see Saare Selveri Südameapteegis võimalik,” ütles Südameapteegi piirkonnajuht Heli Pilar. “Praegu tellime tooteid ja koolitame töötajaid.”



Pilar lisas, et osa ortoose saab digiretsepti alusel osta juba praegu. Nii on eilsest apteegis müügil põlve- ja hüppeliigese ortoosid. Põlve-, randme-, küünarvarre-, selja- ja muid ortoose saab aga osta tulevast nädalast.

“Selveri Südameapteegis on nõustamiskabinet, kus saab mugavalt ja diskreetselt sobivat ortoosi proovida,” märkis Pilar.

Ortoose saab Kuressaares praegu osta ka näiteks Saaremaa kaubamajas asuvast Ülikooli apteegist. Apteegi juhataja kt Mall Venda sõnul saab ortoose osta nii digiretsepti kui ka abivahendikaardi alusel.

“Abivahendikaardiga müüdavad tooted saame Terviseabi kaudu ja sellega mingit probleemi ei ole,” kinnitas Venda. “Digiretseptid realiseerib meie apteek aga ise, mitte Terviseabi.”

ETV saates “Pealtnägija” paljastati märtsi keskel, et meditsiinitarvikute firmad Tervise Abi OÜ ja AS Gadox esitasid haigekassale võltsarveid ja teenisid patsientide pealt kahtlustuse järgi isegi sadu tuhandeid eurosid.

Kolmapäevane Postimees kirjutas, et haigekassa on lepingud kriminaaluurimise all olevate firmadega lõpetanud, ent kinnitas, et ükski patsient sel põhjusel hätta ei jää – toodete kättesaadavus haigekassa soodustusega on kõikjal tagatud.