JUHTKIRI: Jää hakkab murduma? (1)

Kuressaare linnavalitsuse samm selle poole, et hakata hooletute kinnistuomanikega, kes ei taha või ei suuda oma vara kehtivate nõuete kohaselt hallata, resoluutsemalt käituma, on igati tervitatav.

Kolemajadega on kõige muude hädade kõrval ka see probleem, et kui nende seisund pidevalt halveneb, siis teiste ümbritsevate hoonete olukord reeglina paraneb.

Üha värskemas keskkonnas näeb kolemaja seepärast välja tunduvalt koledam kui teiste omasuguste hulgas.

Väiksemate kogukondade toimimise plussiks peetakse tugevat sotsiaalset kontrolli. Kogukonna halvakspanu peaks olema ennetav tegur, mis ei luba ennast oma kinnistu väljanägemise pärast vabatahtlikku häbiposti panna.

Kui sotsiaalne kontroll aga ei toimi, ja tundub, et ei toimi, siis peavad ametkonnad muskleid näitama.

Teema, mida ka Saarte Hääl on aastaid kajastanud, ei käi neile tegelikult üle jõu, ennekõike on see kättevõtmise asi.

Seadus pakub omavalitsustele küllaldaselt hoobasid, et kolemajaomanikke pitsitada. Kuni asendustäitmiseni välja, mille linn on nüüd lauale löönud.