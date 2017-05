KUHU MINNA

Laupäev, 20. mai



ÜRITUS

* Saaremaa võimlemisklubi Gymnastica noored võimlejad kl 12 Saaremaa kaubamaja vabalaval.

* Muuseumiöö “Öös on mänge” kl 18–23 Kuressaare linnuses. Tasuta.

* Johannes Aaviku kunagises kodus saab muuseumiööl end proovile panna keelemängudes ning kuulda maja perenaise juhatusel lähemalt Aavikute elust ja töödest. Aavikute majamuuseum on tasuta avatud kl 17–22.

* Muhu muuseumi muuseumiöö programmi “Öös on mänge” viime sel aastal läbi Muhu keskuses Liival. Kl 18 esinevad Muhu Katariina kirikus Taritu segakoor ja Tallinna saarlaste segakoor; kl 19–21 toimuvad mängud Muhu noortekeskuse juures; kl 21 aardeotsimise mäng Muhu Katariina kiriku ümbruses. Tasuta.

* Muuseumiöö kl 18–22 Mihkli talumuuseumis. Tasuta.

* Muhu kevadlaat kl 9–13 Liiva kaubahoovis

KONTSERT

* Kammerkoori Helin 30. sünnipäeva kontsert “Juubelihelin” kl 18 Laurentiuse kirikus. Kaastegev Kuressaare muusikakooli keelpillitrio. Tasuta.

* Tallinna saarlaste segakoori kontsert kl 15 Muhu muuseumis Tooma õuel. Pilet 2 €.

* Muhu muusikatalu 1. sünnipäeva kontsert kl 14 Muhu muusikatalus. Esinevad Ivo Linna, Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala ansambel. Pilet 10/12 €.

* Segakoori Wannamoisa kontsert “Tormivarjus” kl 19 Kihelkonna kirikus. Ühislaulud Kihelkonna segakooriga. Tasuta.

SPORT

* Eesti seenioride MV võrkpallis kl 10 Kuressaare spordikeskuses.

* U12 jalgpall: JK aameraaS – Pärnu JK kl 12 Kuressaare jalgpallistaadionil.

* U12 jalgpall: FC Kuressaare – Pärnu JK Vaprus Kollane kl 12 Kuressaare jalgpallistaadionil.

TANTS

* Uimes DJ Diip Skriim.

* Klubis Diva DJ Lillimägi.

* Klubis Privilege Noortepidu 16+.

* Kodulinna lokaalis DJ Alver Raaper.

* Mõnusas Villemis Taniel Vares.

Pühapäev, 21. mai



ÜRITUS

* Ida – Saaremaa ja Muhumaa lasteaedade II LAULU – JA TANTSUPÄEV Muhus, kell 12 rongkäigu algus Liiva bussipeatusest. II Laulu – ja tantsupäev toimub Muhu Noortekeskuse ees

* Võimlemisklubi PärL – kevadetendus “Pillerkaar” kl 18 Kuressaare spordihoone suures saalis. Pilet 4 €. Kuni 7-a lastele tasuta.

* “Liikudes tervemaks” Kuressaare kevadmatk. Start kl 12 maanteeameti parklast (Marientali teel).

* Saaremaa saarelise matkaklubi IV matk Viidumäel. Kogunemine kl 11 Viidumäe külastuskeskuse parklas. Lisainfo: Facebooki grupp Saaremaa saareline matkaklubi.

* Kevadlaat Leisis kl 9–14. Kl 11 kultuuriprogramm, esineb tantsutrupp Ruubensi Tüdrukud Pärnust.

TEATER

* Taritu tubateatri etendus, Eneli Sepp “Rong” kl 20 Nasva klubis.

SPORT

* II liiga jalgpall: FC Kuressaare II – Viljandi JK Tulevik kl 14 Kuressaare jalgpallistaadionil

* Naiste esiliiga jalgpallis: FC Kuressaare – JK Tulevik/Suure-Jaani kl 15 Kuressaare Kesklinna staadionil.

* Eesti MV naiste II liiga: JK Saarepiiga – Rakvere JK Tarvas kl 15 Leisi staadionil.

Esmaspäev, 22. mai



TEATER

* VAT Teatri etendus “Alias” kl 19 Kuressaare Linnateatris.