Sügisel avatava Saaremaa esimese erakooli esimesse klassi läheb 12 õpilast. Soovijaid oli 18.



Kooli looja Tiia Leppiku sõnul on kooliga asjad praegu nii kaugel, et oodatakse kooli arengukava ülevaatamist ministeeriumis. Muud vajalikud dokumendid on korras.

Luce kooli õpilastel on Leppiku sõnul õppemaks 40 eurot kuus, millele lisandub 100 eurot lepingutasu.

Luce kool on plaanitud esimese kooliastmena ehk siis 1.–3. klassini ning hakkab tegutsema Kuressaare kesklinnas.