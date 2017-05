Muhu muusikatalu avab hooaja

Muhu muusikatalu 1. sünnipäeva kontserdil astuvad täna üles Ivo Linna, Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala ansambel. Oodata on ka Muhu tulevikumuusika festivali Juu Jääb kava avalikustamist.



Hellamaa külas asuv Muhu muusikatalu on 2017. aastal 21. korda toimuva Muhu tulevikumuusika festivali Juu Jääb kodu. Lisaks toimuvad festivali kontserdid veel Kuressaares ja Muhu Katariina kirikus.

Juu Jääbi tänavused peaesinejad on ansambel Tortured Soul New Yorgist ja Mark de Clive-Lowe Los Angelesest. “Mõlemad artistid – olles küll erinevad oma muusikastiili poolest – on maailma festivalilavadel oodatuimad külalised, pakkudes oma lavalise meisterlikkuse ja energiaga unustamatu elamuse,” ütles Juu Jääbi kunstiline juht Villu Veski.

Lisaks saab tänavune festival uue ja lõbusa visuaalse külje – Juu Jääbi logona aastaid unelenud Juu Jääbi tigu on ärganud ja hakanud viiulit mängima. Festivali visuaalidel kohtab aga veel mitmeid teisi tegelasi – muusikuid, keda nimetatakse juujääblasteks.