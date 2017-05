Noortejaam otsib tööandjaid

Kuressaare noortekeskus Noortejaam vajab tänavusuvise noortemaleva korraldamiseks ettevõtjate abi.



“Noortele pakuvad maleva ajaks rakendust küll linnavalitsuse allasutused, ent loodame, et ka eraettevõtjad panevad malevale õla alla,” ütles maleva korraldaja, noorsootöötaja Liisi Lõo.

Tema sõnul pole eraettevõtjad noortele suvise töö pakkumise osas seni erilist huvi üles näidanud. “Osa on öelnud, et ei soovi, osaga meil läbirääkimised alles käivad,” rääkis Lõo. “Konkreetsete kokkulepeteni me siiski jõudnud ei ole.”

Lõo sõnul on tänu muudetud seadusele ettevõtjatel ehk varasemast lihtsam noortele tööd pakkuda. “Noortel alates 14. eluaastast ei ole enam kindlat tööde loetelu, mida nad tohivad teha, seega on valik läinud laiemaks,” lausus Lõo. “Hea uudis on ka see, et riik hakkab alaealistele tööd pakkunud tööandjatele toetust maksma, et noorte lühiajalist töötamist soodustada.”

Hüvitatakse kuni 30 protsenti noorte brutotöötasust. “Tõsi, seda tehakse tagantjärele – tuleval aastal käesoleva aasta eest, aga siiski – kulu noore kohta on tööandjale nii tunduvalt väiksem,” nentis Lõo.

Malevlaste töötamisega seotud dokumentatsiooni – sealhulgas lepingute sõlmimise ja tööinspektsiooni kooskõlastuste – eest hoolitseb Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam.

Tööandjail tuleb malevlastele maksta vähemalt 2,78 eurot töötunni eest, millele lisanduvad maksud ja töötaja puhkusetasu. “Muidugi võib maksta ka rohkem,” märkis Lõo.

Kui ettevõtjad noortele jõukohase töö pakkumisest huvitatud ei ole, on Lõo sõnul oht, et malevas saab osaleda vähem noori või lüheneb malevaaeg esialgu kavandatud kahe nädala asemel ühe nädala peale.

Eeldusel, et tööandjaid jagub, kestab malev 3.–14. juulini ja seal saab tööd poolsada 13–18-aastast noort. Tööpäeva pikkus on neli tundi ja iga päev ootab noori soe lõunasöök. Malev lõpeb laagriga.

“Registreerima hakkame noori malevasse siis, kui töökohtade arv kindel,” ütles Lõo.