Orissaare tellitud arvutid pandi pihta

Orissaare vald ostis hiljuti valla allasutuste tarbeks suurema koguse arvuteid. Nüüd on selgunud, et kõik neist ei jõuagi kohale, kuna tegutsema on asunud pikanäpumehed.

Õnneks on küll tegu vaid kuue arvutiga 52-st ja neid ei lähe vaja enne sügist.

Vallavanem Vello Runthal ütles, et arvutid varastati maaletoojalt ja vallale saadeti sellekohane kiri. Praegu on lootust saada kuus sülearvutit kätte juuni alguses. “Samas ega eriti kiiret enam ole ka, vaheaeg koolis hakkab ju kohe pihta,” nentis Runthal.