Ott Tänak tõusis Portugali ralli liidriks

Portugali autoralli MM etapi reedese päeva lõpetasid M-Sporti värvides Ford Fiesta WRC-ga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja liidrikohal, edestades Dani Sordot (Citroen) 4,6 ja Sebastien Ogieri (M-Sport) 5 sekundiga, kirjutas portaal Saaremaa Spordisõber.

“Hea tunne on juhtida Rally de Portugali pärast esimest päeva!,” tunnistas Ott. “Plaan oli alati saada hea stardipositsioon homseks ja tundub, nagu me tegime head tööd. “Meil olid pärastlõunal mõned tehnilised probleemid, aga õnneks jõudsime tagasi teenindusalasse. Konkurents on väga tihe ja kõik on tempos! Seda on tõesti hea näha, et konkurents on tugev ja ma olen kindel, et jätkub ka homme. Me peame lihtsalt edasi targalt sõitma.”

Ott Tänak tõusis kuuenda katse järel ralli üldliidriks, kui edestas Jari-Matti Latvalat vaid 0,1 ja Hayden Paddonit 3,7 sekundiga.

Alver Kivi