Saaremaa poiss võitis videokonkursi

Saaremaa ühisgümnaasiumi 10.c klassi õpilane Artur Fredrik Apstål võitis Eesti Pagari korraldatud videokonkursi peaauhinna – Go Pro 5 kaamera.



“Videoklipi kaadrid jäädvustasin ma ühe päevaga ja järgmisel päeval monteerisin video kokku,” rääkis Apstål, lisades, et konkursist sai ta teada Facebooki kaudu, kus seda reklaamiti.

“Vaatasin, et sellele konkursile pole palju videoid saadetud ja nägin võimalust. Umbes 1–2 nädalat enne konkursi lõppu hakkas Eesti Pagari lehele aina paremaid videoid ilmuma ning lootus, et ma peaauhinna võiksin võita, kadus peaaegu täielikult,” nentis noormees ja märkis, et konkursil osales kokku 57 videot.

Apstål lisas, et huvi videote tegemise vastu sai alguse paar aastat tagasi, kui ta lõi oma YouTube´i konto. “Selle aasta Minifilmi festivalil sai meie video ka parima elustiili eriauhinna,” rõõmustas videomeister.

Teele Tilts