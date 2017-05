Saarlase juhitud idufirma “Ajujahi” superfinaalis

Temperatuuri mõõtmiseks vajaliku mobiilse toote väljamõelnud saarlase Rait Ranna juhitud Temp ID pääses “Ajujahi” saates võistlema superfinaali 60 000-eurose auhinna peale. Temp ID on plaaster, mis asetatakse kehale ja millelt on võimalik mobiiliviipega saada teada kehatemperatuur.

Otsesaates tuleb neil rinda pista spordivideo-teemalise Finisher TV ja meditsiininõustamise alal tegutseva Callmidwife firmaga. Temp ID on finaalis kõige tehnoloogilisema lahendusega.

Rait Rand ütles Saarte Häälele, et toote osas ei olnudki nende idee jõudmine finaali vahest üllatus. Küll oli tema jaoks üllatus see, et nad ise on jõudnud tempoga kaasas käia.

“Meil on riistvaraline osa ka, seda ei tee sõrmi nipsutades kuupäevadeks valmis. Üle maailma tuleb komponendid ja muu selline kokku saada,” rääkis Rand. Mis neid järgmisel neljapäeval finaalis ees ootab, seda nad Ranna sõnul öelda ei oska.

Kokku alustas “Ajujahi” võitmise nimel teed 165 ideed.