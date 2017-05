Tänavu on lõpetajate seas vähemalt 17 medalisti

Saare maavalitsuse andmetel lõpetab praeguse seisuga Saaremaal gümnaasiumi medaliga 17 õppurit. Kokku on koolide peale oodata kuut kuldmedalit ja ühtteist hõbemedalit.



Enim medaliga lõpetajaid on Saaremaa ühisgümnaasiumis – 3 kulda ja 4 hõbedat. Kuressaare gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga 1 ja hõbemedaliga 5 õpilast. Üks kuldmedaliga lõpetaja on ka mõlemas maakoolis – Orissaare gümnaasiumis ja Leisi keskkoolis. Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis on hõbemedaliga lõpetajaid kaks.

Andmed ei ole veel lõplikud ja medalisaajaid võib veel lisanduda. Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul on olnud aastaid, kus pärast eksamite lõppu on mõni medalist juurde tulnud. Nimelt on õpilastel praegu veel võimalik oma hindeid parandada.

Viimastel aastatel on medalistide arv Saare maakonnas jäänud samasse suurusjärku.

Kuldmedali vääriliseks peetakse gümnasisti, kelle lõputunnistusel on kõik hinded viied, hõbemedalisaajal võib tunnistusel olla kaks nelja. Riigieksamite tulemused medali saamist ei mõjuta.