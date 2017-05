Pöide ühistu ostis uue rulli

Möödunud aastal esimese ühiselt ostetud kombainiga kõneainet pakkunud Pöide maaviljeluse ühistu täiendas oma masinaparki põllurulliga.

“Oli konsensuslik otsus, et põllurulli on vaja, siin kandis sellist asja ei ole,” ütles Pöide maaviljeluse ühistu liige Priit Lulla.



12 000 eurot maksnud põllurull osteti ühistu rahast, mis koguneb ühistu masinapargi kasutamise eest. “Kes kasutab, see maksab ja sealt koguneb raha ühistu arvele,” rääkis Lulla. “Me maksame ka ise oma põllu koristamise eest ja lisaks teenustööd.”

Möödunud aastal koristas ühistu kombain vilja kokku 560 hektarilt. Lisaks ühistu liikmete 260 hektarile käidi vilja koristamas Kärlal ja Audlas. “Selle kombaini kohta täitsa korralik koormus,” nentis Lulla.

Küsimusele, mis võiks olla ühistu liikmete järgmine ühine ost, ei osanud Lulla täpset vastust anda. “Mõtteid on palju olnud, mürgipritsist on jutt käinud, aga eks me kõigepealt katsume natuke kapitali koguda,” viitas Priit Lulla.

Pikemas perspektiivis on kõne all olnud viljakuivati ostmine, ent ühistu liikmed on kõik kogenud ja elutargad põllumehed, kes esimese uitmõtte peale raha kulutama ei hakka. Pealegi eeldab investeerimisotsuse heakskiitmine ühistu juhatuse konsensust. “Juhatuses vaidlusi ei ole, keegi ei pane lolli,” lisas Lulla.

Priit Lulla sõnul ei saa mitte iga põllumees loota investeerimisel toetuste abile. “Kui sa koostad äriplaani, mis tugineb toetustel, peab sul olema minimaalselt 300 hektarit maad, et sa saad toetustest nii palju raha, et saad investeerida,” selgitas ta. “Muidu on keeruline.”

Ühistu põllutööriistade kasutamine liikmete poolt nii, et kõigil saavad tööd tehtud, on Lulla sõnul juhtimise küsimus. “Kui seada ühistu huvid kõrgemale kui indiviidi huvid, siis on kõik ühistus rahul,” kinnitas ta.

Vältimaks võimalikke asjatuid pingeid tehnika kasutamise järjekorra pärast, panevad mehed koristuskonveieri juba kevadel üheskoos paika. Näiteks külmadel ja liivastel Saikla maadel valmib vili tavaliselt hiljem kui Pöide ja Tornimäe kandi kõrgematel ja savikamatel muldadel, mistõttu algab koristus pihta Pöide meeste põldudelt. Et koristusaega võimalikult pikaks venitada ja kombain kõigi ühistu liikmete jaoks õigel ajal võtta oleks, külvas ühistu sel aastal erinevatele põldudele maha kokku 40 ha põlduba.

Möödunud aastal tegutsema hakanud Pöide maaviljeluse ühistu peamine eesmärk on tagada oma liikmetele õigeaegne saagikoristus. Ühistusse kuuluvad Aarne Põri ja tema poja Taavi Põri ettevõte Saitklap OÜ Orissaare vallast ning Pöide valla talunikud Raivo Kabur, Priit Lulla ja Aavo Sirp.

Aarne Põri on varem Saarte Häälele öelnud, et praeguse madala viljahinna juures on kõige suurem oht üleinvesteerimine, mille vastu on kulude jagamine hea rohi. Ühistu plaanide hulka kuulub ka väetiste ja taimekaitsevahendite ühiselt ostmine ja vilja ühiselt müümine.