Ajaloolane: Euroopa hiilguse aeg läheneb lõpule

Euroopa Liidul (EL) jääb vajaka tahtejõust, ületamaks erimeelsusi ja kasutamaks jõudu. Säärasele seisukohale jõudis Taani vanimas ajalehes Berlingske (selle esimene number ilmus 1749. aasta jaanuaris) ilmunud usutluses ajaloolane Uffe Østergaard.

Uffe Østergaard ise nimetab end “mõnevõrra pettunud supereurooplaseks”. Ta on seisukohal, et tänapäeva Euroopa Liitu, millesse ta kogu oma elu jooksul on siiralt uskunud, on tabanud pikaajaline pohmelus.

Østergaard on Kopenhaageni majandusülikooli emeriitprofessor. EL-i tekke uurimisega on ta tegelenud juba mitu aastakümmet ja praegu kirjutab ta raamatut “Mitteühendatud Euroopa riigid” (“De uforenede europæiske stater”; nimetuse Ameerika Ühendriigid ilmselge parafraseering). Ka töötab ta koos Euroopa Parlamendi endise liikme Jens-Peter Bondega raamatu kallal, milles tehakse ettepanekuid EL-i reformimiseks.

Vaimustus on asendunud pettumusega



Veel kümmekond aastat tagasi oli Uffe Østergaard suisa vaimustuses ühtse Euroopa mentaliteedist ja prognoosis, et peagi sulab EL-i liikmesriikide rahvuslik identiteet ühte ja nii tekib nn Euroopa idenditeet. Maikuu alguses Prantsusmaal toimunud presidendivalimised ja asjaolu, et suure toetuse osaliseks sai neil EL-i keevaline vastane Marine Le Pen, näitasid taas, et säärane prognoos on vaid suur unistus, mis vähemalt lähitulevikus ei täitu…

