Kingitud raamat andis elu mõtte

“Ma väga ei nostalgitse, möödunud aegu ei meenuta, aga täna otsisin üles ema kingitud raamatu. Olin 4. klassi poiss, kui sain kingituseks Ruudi Toomsalu “Kergejõustiku”.”

Just see raamat, 1956. aastal ilmunud, pani Laadjala küla poisi Endel Sauna mõtted spordi ümber keerlema. “See raamat on täis õpetusi. Seda lugedes tekkis mul ajapuudus, kuna maalaps pidi ju ka kodutöid tegema. Ükskord ütlesin emale, et anna mulle päevatööd hommikul teada. See tähendas seda, et siis sain ise oma tegemisi planeerida – millal lugeda, millal peenramaad kaevata,” meenutab Endel.

Nüüd, enam kui pool sajandit hiljem tunnistab oma elutöö kehalise kasvatuse õpetaja ja haridusosakonna ametnikuna teinud Endel Saun, et ema kingitud raamat muutis tema elu. Sellest trükisest ammutas ta esialgsed teadmised, ladudes vundamendi edasistele õpingutele.

Pärast Laadjala algkooli lõpetamist läks Endel Kaarma 8-klassilisse kooli. “Sinna tuli kehalise kasvatuse õpetajaks noor Õie Munk, kellele sain juba demonstreerida ühe või teise ala tehnikat. Ise imetlesin seda, kui osavalt õpetaja Munk meile nende alade tehnikaid ette näitas,” toonitab Endel.

