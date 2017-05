Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem

Kõigil meil, vaatamata eale, tuleb kas varem või hiljem, harvemini või tihedamalt otsida abi mõnelt eriarstilt. Kui kodusaarel aga vastavat spetsialisti pole, peab vastava tohtri Tallinnast üles otsima. Eakama inimese jaoks on pealinna sõitmine teadagi üsna keeruline ettevõtmine.

Saarlaste jaoks teevad asja lihtsamaks Angela ja Hannes Siinor, kes on juba enam kui aasta abivajajaid Tallinna raviasutustesse toimetanud. Siinorite teenus leidis arstiabi vajajate hulgas kohe positiivse vastukaja.

Aasta tagasi (12. mail 2016) kirjutas Saarte Hääles staažikas pedagoog ja giid Linda Liivamägi: “Mul oli vaja minna Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikusse, vastuvõtuaeg oli kell 9. Uurisin põhjalikult busside Tallinna jõudmise aegu, aga kõige varasem jõuab hommikul kella kümne paiku. Kui Tallinnas on sugulasi, võib ju õhtul sinna sõita või hotellis ööbida, aga ääretult mugav on ikkagi see, kui hommikul tullakse koju järele. Olen küll võimeline ise liikuma, aga neile, kel on liikumisraskused või tõsised hädad, on selline teenus lausa hädavajalik.”

Sellega ongi kõik öeldud.

Kuhu Hannes Siinor oma Hyundaiga saarlasi sõidutab? Mis kell peavad kliendid sõiduki ootamiseks valmis olema? Missuguse tundega patsiendid ja nende teenindajad pika teekonna ette võtavad? Mida nad autosõidu ajal räägivad?

Lehemehel õnnestub end 2. mai hommikul sõidule kaasa munsterdada. “Tuleme sinu juurde kell 5.40,” annab klientide registreerimisega tegelev Angela teada. Olengi esimene, kes sõidukis reisijate poole peal koha sisse võtab.

Järgmine peatus on Aia tänaval. Seal on ootevalmis Liidia Nau. Temal seisab ees silmaoperatsioon.

Nüüd võtab Hannes suuna Hariduse tänavale. Seal ootab meid Anne-Mari Masing, kes on varemgi Siinorite transpordifirma teenuseid kasutanud. “Esimene kord oli suure lumega. Sellest kujunes üks ekstreemne sõit. Kuressaares oli ilm ilus. Valjalas oli aga maa valge. Teed olid libedad, mõnelgi pool olid puud teele kukkunud. Tallinna jõudsime aga õigeks ajaks,” tuletab Anne-Mari meelde oma esimest sõitu Siinoritega.

Seekord läheb Anne-Mari oma õele saatjaks. “Õel on vaja Ida-Tallinna haiglasse minna. Tema on kaua Lätis elanud. Nüüd saan mina talle siin toeks olla,” räägib Anne-Mari.

Firma sai 7. märtsil aastaseks



Hinnates Siinorite teenust, ütleb hambatohter Masing, et Angela ja Hannes on väga tegusad inimesed, kes on leidnud saarlaste abistamiseks õige niši. Tohtrina töötav Anne-Mari lisab kelleltki kuuldu: “Inimesed tahaksid ju seda, et Saaremaal oleksid kõik tohtrid olemas, aga kui nad on korra Tallinnas ära käinud, siis soovivad nad sinna tagasi.”

