Johannes Treiel täitis kergejõustiku EM-normi

Rakvere staadionil toimunud kergejõustiku U20-vanuse­klassi Baltimaade mitmevõistluse meistrivõistlustel täitis väljaspool arvestust kaasa teinud Johannes Treiel (KJK Saare) Euroopa meistrivõistluste normid kümnevõistluses ja 110 m tõkkejooksus.



Johannes Treiel püstitas 10-võistluses 7284 punktiga isikliku rekordi, üksikaladel tulid rekordi parandused 100 m jooksus – 11,15, kaugushüppes – 7.04, kuulitõukes – 12.98, 400 m jooksus – 50.90, kettaheites – 38.89, odaviskes – 49.27 ja 1500 m jooksus – 4.49,11.

“Praegu Eesti minuvanuste poiste taset mitmevõistluses vaadates on minu pääsemine selle tulemusega vaid teoreetiline,” tunnistas Johannes Treiel, lisades, et sügisest saati on olnud plaan võistelda EM-il tõkkejooksus ja areneda selles nii palju kui võimalik.

110 m tõkkejooksus kirja saadud 14,26 ei ole küll isiklik rekord, kuid siiski vajaliku normi täitmine. “See oli minu jaoks üsna tähtis, sest nüüd, kui see tehtud on, saab rohkem valida, kuidas edasi valmistuda ja millistel võistlustel käia,” lausus ta. “Võistlus edenes muidu väga hästi. Esimesel kolmel alal tuli kohe kolm isiklikku [rekordit] ja see andis ka edasisele võistlustele hea hoo.” Euroopa meistrivõistlused toimuvad 20.–23. juulil Itaalias Grossetos.